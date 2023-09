Berlin -Das Scheitern der Sondierungsgespräche für das erste Jamaika-Bündnis in Deutschland hinterlässt viele Verlierer. Die Alternative für Deutschland aber, seit den Wahlen vom 24. September auch im Bundestag, sieht sich bestätigt, diesen Eindruck möchte sie zumindest erwecken. „Wir sehen auch hier, dass die AfD wirkt, denn wir haben Schwarz-Grün verhindert“, sagt Alice Weidel, als sie am Montag mit Alexander Gauland vor die Presse tritt.

Der Vorstand der Fraktion tagt an diesem Morgen in dem Saal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Bundestag, an dem sich wenige Wochen zuvor die neue Fraktion konstituiert hat. Man lässt die Journalisten warten, durch die Glasscheiben ist zu sehen, dass die Gesichter sehr ernst sind. Auch Gauland und Weidel, die die neue Fraktion führen, sind dann eher ernst, auch wenn sie sich über das Scheitern der Sondierungsgespräche zufrieden zeigen und einmal mehr den Rücktritt von Kanzlerin Angela Merkel fordern. Dabei hätte die AfD von einer Jamaika-Koalition durchaus profitiert, denn die CDU hätte sich dann noch weiter nach links bewegen müssen.

Parteien, deren Wahlversprechen nicht hätten unterschiedlicher sein können

„Wir finden es gut, dass es nicht zu einer Jamaika-Koalition kommt, denn das wäre eine Koalition des Weiter-so gewesen“, sagt Gauland, und dass die AfD froh sei, dass die Grünen keine Verantwortung übernähmen. „Das bietet die Chance, dass über Familiennachzug und Asylpolitik vernünftig nachgedacht wird.“ Weidel wirft den Unterhändlern von Union, FDP und Grünen eine wochenlange Wählertäuschung vor. „Da sind Parteien ins Rennen gegangen, deren Wahlversprechen unterschiedlicher nicht hätten sein können“, sagt sie. „Man hat vorher gewusst, dass man keine Einigung hätte erzielen können, ohne die eigenen Wähler zu verraten.“

Geht es um die Chancen der eigenen Partei bei möglichen Neuwahlen, sind Gauland und Weidel allerdings zurückhaltend, und das mit gutem Grund. Es sei noch zu früh zu spekulieren, wie eine solche Neuwahl ausgehen würde, sagt Gauland vorsichtig, und auch Weidel erklärt, man müsse die weiteren Entwicklungen jetzt erst einmal abwarten. Auf Nachfrage zeigt sie sich zwar zuversichtlich, dass die AfD von Neuwahlen profitieren würde. Auch Bernd Baumann, der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, kann sich Neuwahlen gut vorstellen.

Ob die neue Lage die AfD tatsächlich stärkt, steht aber keineswegs fest. Bei der Bundestagswahl am 24. September hatte sie aus dem Stand 12,6 Prozent der Stimmen geholt und ihre Erfolgsserie fortgesetzt. In jüngsten Umfragen zeigte der Trend für die AfD leicht aufwärts, in der Partei rumort es jedoch, in einigen Landtagsfraktionen häufen sich die Austritte. Auch Frauke Petry, eine der beiden Bundesvorsitzenden der AfD, hat die Partei verlassen und eine neue gegründet. Derzeit ist Jörg Meuthen alleiniger Parteichef, Anfang Dezember wird sich bei einem Parteitag entscheiden, wer die Partei künftig führt, und davon wird es entscheidend abhängen, welchen Kurs die Bundestagsfraktion einschlägt.

Gauland denkt an diesem Montag auch laut über eine andere Option nach. „Wir sind der Meinung, dass es eine bürgerliche Mehrheit in Deutschland gibt, dazu müsste sich aber die CDU sehr ändern.“ Der 76-Jährige war selbst jahrzehntelang Mitglied der Union, ehe er die Partei aus Protest verließ und 2013 die AfD mitbegründete. Auch für Spekulationen, ob sich AfD und CDU annähern könnten, sei es noch zu früh. Alice Weidel hatte schon kurz nach der Wahl die Möglichkeit ins Spiel gebracht, eine schwarz-gelbe Minderheitsregierung zu tolerieren – aber nur ohne Merkel.