Berlin -Die CSU hat es gerade mit Tofu. „Tofu predigen, aber so schnell wie möglich an die Fleischtöpfe wollen: Typisch grün“, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Montag. Es sei jedenfalls „völlig falsch, jetzt neue Posten wie einen zusätzlichen Vize-Kanzler zu fordern“.