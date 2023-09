Es wird 4 Wochen verhandelt und dann noch 15 Stunden obendrauf bis mitten in die Nacht - und dann ist das Ergebnis: Vertagen und Ratlosigkeit.



Scheitert die Jamaika-Koalition also schon in ihren Anfängen? Das ist nicht gesagt: Ein Teil der Verzögerung ist Verhandlungstaktik. Das zeigt sich daran, wer sich da so offenbar unauflösbar ineinander verhakt hat: Die Grünen müssen ein Sondierungsergebnis vor einem Parteitag rechtfertigen, CSU-Chef Horst Seehofer vor seinen höchst missgünstigen bayerischen Parteifreunden.



Gegenseitiges Vertrauen muss gebildet werden

Da wird Kompromisslosigkeit, die im Verhandlungssaal so nervt, als Ausweis von Stärke angesehen werden. Und Zugeständnisse an die andere Seite als Schwäche. Und weil jeder Tag, der zwischen Sondierungsabschluss und Basisvotum vergeht, den Chor der Kritiker anwachsen lassen kann, kann es sogar sein, dass die Einigung sich noch bis Ende kommender Woche hinzieht, bis kurz vor den Grünen-Parteitag.



Als Grundlage für eine Regierung müssen Union, FDP und Grüne bis dahin aber nicht nur den Ärger um Zuwanderung, Klima und die Finanzen aus dem Weg räumen. Sie müssen auch daran arbeiten, gegenseitiges Vertrauen entstehen zu lassen. Sonst wird die Jamaika-Koalition zwar gebildet, fliegt aber beim ersten Problem wieder auseinander.