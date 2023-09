Köln -Daniel Craig, im Interview nach der Möglichkeit eines weiblichen Bond gefragt, antwortet: „Absolut. Das ist doch eine großartige Idee.“ Finden wir auch. Falls also die Gerüchte stimmen, dass Craig Bond-müde ist und ein neuer Darsteller gefunden werden muss, möchten wir sechs Kandidatinnen vorstellen, die genauso schlagfertig und treffsicher wie ihre männlichen Kollegen sind.

Daniel Craig wird keinen weiteren James-Bond-Film drehen

U.a. Damien Lewis und Tom Hardy gelten als Nachfolge-Kandidaten

Craig selbst hält die Idee von einem weiblichen Bond für „großartig"

Emily Blunt

Emily Blunt imago/ZUMA Press

Das spricht für sie: Hat zwar inzwischen auch die amerikanischen Staatsbürgerschaft angenommen, ist aber eine waschechte Britin, ihr Vater ist Anwalt der Krone, ihr Onkel sitzt für die Konservativen im Unterhaus und ihr Großvater war Major-General in der Army. Blunt debütierte auf der Bühne an der Seite von Judi Dench, der langjährigen Darstellerin von Bonds Boss „M“. Der war früher auch mal männlich.

Das spricht gegen sie: Eigentlich gar nichts, hielt sich bislang auch in Actionfilmen hervorragend. Und dass sie eine Sprechrolle im kommenden „My little Pony“-Film hat, wollen wir nicht gegen sie verwenden.

Charlize Theron

Charlize Theron imago/ZUMA Press

Das spricht für sie: Wäre der erste südafrikanische Bond, wenn auch nicht der erste blonde. Hat zwar die Grazie und Reife einer ausgebufften Agentin, überzeugt aber vor allem als ultrataffe Actionheldin. Zuletzt spielte sie in „Mad Max“ Tom Hardy an die Wand – und der gilt als aussichtsreicher Bond-Bewerber.

Das spricht gegen sie: Auch hier: gar nichts. Im Augenblick spielt Theron eine Spionin im Agententhriller „The Coldest City“, da wäre sie schon mal in Übung.

Rachel Weisz

Das spricht für sie: Die Tochter ungarischer und österreichischer Emigranten wuchs in London auf. Feiert demnächst ihren 46. Geburtstag, ist im fortgeschrittenen Alter aber nur noch schöner und eleganter geworden. Tötete an der Seite von Jeremy Renner in „Das Bourne Vermächtnis“ den Oberbösewicht des Films.

Das spricht gegen sie: Rachel Weisz‘ Ehemann ist ein gewisser Daniel Craig. Und der wollte doch den Bond-Stress eigentlich los sein.

Halle Berry

Halle Berry imago/Future Image

Das spricht für sie: Die 49-Jährige war schon als Bond-Girl Jinx (in „Stirb an einem anderen Tag“) eher gleichwertige Agentin als nur hübscher Armschmuck. Wäre nach Sean Connery der zweite Oscar-Preisträger in der Bond-Rolle. Konnte in Action-Rollen stets überzeugen, na gut, mit einer Ausnahme.

Das spricht gegen sie: „Catwoman“. Und das britische Flair fehlt ihr auch.

Angelina Jolie

Angelina Jolie imago/Future Image

Das spricht für sie: Der gewisse raubtierhafte Sexappeal. Hat unter anderem in „Tomb Raider“, „Mr. & Mrs. Smith“ und „Wanted“ bewiesen, dass sie mit klein- und großkalibrigen Waffen umgehen kann. Und hat sogar öffentlich Interesse daran bekundet, den Spion, den wir alle lieben zu spielen.

Das spricht gegen sie: Schreibt und produziert ihre Filme inzwischen lieber selbst.

Zoe Saldana

Das spricht für sie: Jede Menge Action-Erfahrung in „Avatar“, „Star Trek“ und „Guardians oft he Galaxy“. Kann sicher genauso hart zuschlagen, wenn sie nicht gerade blau oder grün ist. Verhandelt angeblich schon mit Eon Productions über eine Rolle als Bond-Girl an der Seite von Daniel Craig. Falls der aussteigt, könnte Sie gleich übernehmen. Ein schnieker Typ als Bond-Guy wird sich schon finden.

Das spricht gegen sie: Ist in Queens und der Dominikanischen Republik aufgewachsen. Die Engländerin nimmt man ihr wahrscheinlich weniger ab, als die außerirdische Na’vi-Jägerin.