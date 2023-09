Washington -Der entlassene frühere FBI-Chef James Comey hat die Haltung von Präsident Donald Trump zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre als „sehr beunruhigend“ bezeichnet. Es sei jedoch nicht seine Aufgabe zu beurteilen, ob sich Trump mit seinem Vorgehen der Behinderung der Justiz schuldig gemacht habe, sagte Comey am Donnerstag während seiner Anhörung durch den Geheimdienstausschuss des Senats in Washington.



Lüge und Diffamierung

Der Anfang Mai von Trump völlig überraschend gefeuerte Ex-Direktor der Bundespolizei warf dem Präsidenten außerdem zu Beginn seiner Aussage vor, ihn selbst sowie seine frühere Behörde „diffamiert“ zu haben: Die Regierung habe „Lügen“ verbreitet, indem sie nach seiner Entlassung behauptet habe, die Bundespolizei sei „in Unordnung“ und „schlecht geführt“ worden.

Comey führte an, dass die von der Regierung vorgebrachten „wechselnden Erklärungen“ für seine Entlassung ihn „verwirrt und zunehmend in Sorge versetzt“ hätten.



US-Präsident Donald Trump hat mit Kampfbereitschaft auf die Enthüllungen des früheren FBI-Chefs James Comey reagiert. „Wir werden kämpfen und gewinnen“, sagte der Präsident am Donnerstag vor Anhängern in Washington. Der von Trump entlassene Comey hatte zuvor in einer Anhörungen vor dem US-Senat brisante Aussagen zu seinen Gesprächen mit dem Präsidenten gemacht. (afp)

