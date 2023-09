Bogota -Dem kolumbianischen WM-Torschützenkönig James Rodriguez droht Ärger in seiner Heimat. Der Superstar, der aufgrund seiner schwankenden Leistungen in der Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland in der medialen Kritik steht, zeigte im Trainingscamp in Bogota den ausgestreckten Mittelfinger - offenbar in Richtung der wartenden Journalisten.



Im Internet kursiert ein Foto, das die Szene festhält. Das Verhältnis zwischen den nationalen Medien und dem 25-jährigen Rodriguez ist seit Wochen angespannt. Nach Einschätzung der größten kolumbianischen Tageszeitung El Tiempo galt Rodriguez' obszöne Geste den versammelten Journalisten. (sid)