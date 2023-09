Satiriker Jan Böhmermann macht in einem Facebook-Post zur anstehenden Bundestagswahl keinen Hehl daraus, dass ihm die erneute Kanzler-Kandidatur von Angela Merkel ein Dorn im Auge ist: „Yes! Sie macht es noch einmal!“, kommentiert der ZDF-Moderator zynisch. „Wir können uns in der beruhigenden Gewissheit ins Bett fallen lassen, dass wir uns um die Besetzung der Ämter des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers keine Sorgen mehr machen müssen.“

Das Duell Merkel gegen Gabriel sei an Inspirations- und Alternativlosigkeit nicht zu übertreffen, schreibt Böhmermann. „Und an dieser Stelle lachen dann die Petrys und Gaulands und Höckes, wackeln mit den Augenbrauen und locken die Gelangweilten, die Frustrierten und Abgehängten ins Hexenhäuschen.“

Böhmermann fordert Diskursbereitschaft

Die zunehmende Unzufriedenheit in Deutschland und das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte führt der Satiriker auf das Versagen der etablierten Parteien zurück. Es mangele an selbstbewussten Lösungsansätzen. Doch anstatt in Diskurs zu treten und einen politischen Kurswechsel einzuschlagen, bleibe alles beim Alten – „und davon ernährt sich die AfD,“ konstatiert Böhmermann.

Der ZDF-Moderator beschreibt ein dumpfes Gefühl der um sich greifenden Ungewissheit und prophezeit mit Verweis auf Donald Trump und einen möglichen Wahlerfolg von Marine Le Pen (Frankreich): „Irgendwas wird passieren! (...) Es fühlt sich alles nicht so gut an.“

Ironischer Seitenhieb gegen Til Schweiger

Am Ende seines nachdenklichen Facebook-Posts, der aufgrund von Böhmermanns Privatsphäre-Einstellungen nicht angezeigt werden kann, kehrt der Satiriker jedoch zu seinem selbstironischen Schreibstil zurück: „Hoffentlich bin ich nur ein doofer Dampfplauderer und meine Ahnung, dass das alles wirklich so ist, wie es scheint, ist wirklich nur die Einbildung des sich selber überschätzenden Fernsehcomedians bei Facebook. Grüße, Euer Til Schweiger !!!!!!!!!!!“

Til Schweiger war aufgrund seiner Facebook-Posts zur Flüchtlingskrise und anderen politischen Streitthemen schon in der Vergangenheit mehrfach ein gefundenes Opfer für Böhmermanns Satire. (def)