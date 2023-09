Die USA schaffen die Netzneutralität ab. Ob und welche Auswirkungen das für Deutschland haben kann, erklärt Jan Philipp Albrecht, innen- und justizpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament, im Interview.

Die USA schafft die Gleichbehandlung von Internet-Diensten ab. Hat das Auswirkungen für Europa beziehungsweise Deutschland?

Jan Philipp Albrecht: Auf den direkten europäischen Markt hat das es erst einmal keine Auswirkungen, weil die Regulierungsbehörden in den USA nur für die US-Telekommunikationsanbieter Regeln aufstellen können. Selbst wenn diese Anbieter auf dem europäischen Markt tätig werden, müssen sie sich an die europäischen Regeln halten. Und wir haben hier klare Regeln zur Netzneutralität. Aber indirekt kann natürlich sein, dass Behörden oder europäische Politiker diesem Beispiel folgen wollen. Das halte ich für einen gefährlichen Weg.

Welche Regeln sind das genau?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Netzneutralität wurde im EU-Parlament in einer Verordnung festgelegt. Man kann die Netzneutralität daher bei uns nicht einfach abschaffen. Die Verordnung kann nicht von einzelnen Mitgliedstatten geändert werden. Der EU-Gesetzgeber hat diese Netzneutralität damit als Grundsatz festgelegt. Das heißt, alle Telekommunikationsanbieter müssen alle Inhalte gleichermaßen an die Endverbraucher übermitteln. Aber es gibt Hintertüren, so dass Anbieter theoretisch zusätzliche Bandbreiten schaffen können, die sie dann für spezielle Dienste zur Verfügung stellen. Das hat aber sehr hohe Anforderungen.

Diese Hintertüren wurden erst kürzlich debattiert, als Vodafone und die deutsche Telekom das sogenannte Zero-Rating anboten, bei dem datenintensive Dienste gegen eine Gebühr nicht auf das Datenvolumen des Vertrags angerechnet werden. Kann man da noch von Netzneutralität sprechen?

Die Anbieter wollen das mit aller Macht ausnutzen. Da muss man sich die Frage stellen, ob das gesetzlich noch konform ist. Da braucht es gute Begründungen und es muss klar gestellt sein, dass solche Angebote sich nicht nachteilig auf die anderen Nutzer auswirken. Das muss aber die Ausnahme bleiben und darf nicht zum Regelfall werden. Die Behörden müssen das aktiv prüfen.

Wer möchte denn die Abschaffung der Netzneutralität?

Wir haben im europäischen Parlament eine scharfe Debatte dazu erlebt. Und manche haben sich von großen Telekommunikationskonzernen einreden lassen, dass sie unbedingt Mehreinnahmen bräuchten, die sie sich nur von gut zahlenden Internetkunden einholen könnten. Die behaupten, ein Ausbau des Internets sei nur mit mehr Geld zu schaffen. Das ist nicht nur Erpressung, sondern auch ein Ausverkauf des öffentlichen Gutes und der Daseinsvorsorge. Die Politik muss da entgegenhalten.

Was hätte denn die Abschaffung der Netzneutralität ganz konkret für Auswirkungen?

Es bedeutet: Die einen surfen auf der Überholspur und die anderen stecken mit dem Rest der Bandbreite im Stau fest. Mit einer freien Gesellschaft und einen fairen Wettbewerb hat das nichts mehr zu tun. Es würde unmittelbar dazu führen, dass Verbraucher bestimmte datenaufwendige Dienste wie zum Beispiel Videospiele oder Telemedizin nur unter erheblichen finanziellen Mehraufwand nutzen könnten. Die Verbraucher müssten dazu dann entsprechende Verträge mit den Anbietern ausmachen. Andere Inhalte, die extra vergütet werden, haben kaum noch die Chance in einer angemessenen Geschwindigkeit übertragen zu werden. Das wäre auch ein Nachteil für Wettbewerber. Das kann auch zu eine Einschränkung der Meinungsfreiheit führen, weil die Internetverbindung für allgemeine Inhalte gar nicht mehr ausreichen könnte. Die Internetverbindung ist nun mal begrenzt, das wissen wir alle, wenn wir zum Beispiel aufs Land fahren. Manche Dienste lassen sich schon heute nicht mit einer normalen Verbindung nutzen. Auch behördliche Leistungen zählen dazu. Zum Beispiel kann man sich bei einigen Ämtern nur über das Internet einen Termin holen.

Kann die Entscheidung in den USA auch dazu führen, dass die Verordnung in Europa noch strenger ausgelegt wird?

Ich glaube, wir haben mit der einheitlichen EU-Verordnung schon mal einen wichtigen Schritt gemacht. Aber trotzdem muss man in Zukunft genau beobachten, wie die Netzaufsichtsbehörden das auslegen.