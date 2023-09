Berlin -Die Polizei hat ihn wieder auf freien Fuß gesetzt. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Vielleicht hat Jan Ullrich ja die Wahrheit gesagt, hat gesagt, was auf Mallorca passiert ist am Freitagabend, als er – offenbar angetrunken – von seinem Anwesen auf das des Nachbarn vordrang, Til Schweiger, Schauspieler und von der Attacke des 44-Jährigen überrascht. Wie die spanische Polizei bestätigte, wurde der Ex-Radprofi wegen „gewaltsamen Eindringens und Bedrohungen“ vorübergehend in Gewahrsam genommen.