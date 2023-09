Der plötzliche Krebs-Tod der Sportmoderatorin Jana Thiel (44) hat die ZDF-Redaktion geschockt.

Im „Heute Journal“ wurde am Abend an Thiel erinnert. Ein sichtlich mitgenommener Claus Kleber würdigte die Moderatorin. „Das war ein trauriger Tag heute“, sagte Kleber. „Wir werden Jana vermissen“, sagte Klebers Co-Moderatorin Gundula Gause. Auch in der „Heute“-Sendung um 19 Uhr nahmen die Kollegen am Montagabend Abschied von der Kollegin.

„Jana bleibt immer in unseren Herzen“

Mit stockender Stimme nahm Kristin Otto am Abend Abschied von Kollegin Jana Thiel. Screenshot ZDF

Moderator Christian Sievers und die für den Sport zuständige Kollegin Kristin Otto erinnerten an Jana Thiel mit einem bewegenden Beitrag. Thiel war als Sportreporterin im Einsatz. Ob beim Ski, Olympia oder den Paralympics – Thiel war für das ZDF bei den wichtigsten Ereignissen dabei.

Keine einfache Aufgabe für Christian Sievers und Co-Moderatorin Kristin Otto. Screenshot ZDF

„Jana, bleibt immer in unseren Herzen. Es hat heute Tränen gegeben“, sagte Otto. Sievers schloss sich an. „Jana, du wirst uns fehlen, nicht nur hier an dem großen Studiotisch. Mach weiter würde sie jetzt sagen, in ihrer typischen Art. Wünsch den Zuschauern einen guten Abend. Das tun wir jetzt. Bis morgen“, sagte Sievers, dem hörbar die Stimme stockte. Dann ertönte der Abspann.

Die 44-Jährige starb in der Nacht zum Montag nach kurzer schwerer Krankheit an Brustkrebs. (mja)