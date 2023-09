Tokio -In Japan ist eine Frau wegen festgenommen worden, weil sie ihr neugeborenes Kind getötet und dann in einem Schließfach entsorgt haben soll.



Die 25-Jährige legte nach ihrer Festnahme am Samstag in Tokio ein Geständnis ab, wie die Polizei und japanische Medien berichteten. Der Frau droht örtlichen Medien zufolge eine Anklage wegen Mordes.



Vergangen Monat wurde das Schließfach geöffnet

Die 25-Jährige sagte der Polizei zufolge in der Vernehmung, sie habe ihr Baby im Januar in einem Café in der japanischen Hauptstadt zur Welt gebracht. Sie habe das Kind sofort getötet - „weil sie schrie“. Der Polizei zufolge wurde das Baby offenbar erstickt. Anschließend habe die 25-Jährige den leblosen Körper in einen Koffer gepackt und diesen in einem Schließfach in der Nähe verstaut.



Vergangen Monat wurde das Schließfach geöffnet, nachdem Passanten üble Gerüche gemeldet hatten. Die Polizei kam der 25-Jährigen durch die Aufzeichnungen von Überwachungskameras auf die Spur: Immer wieder kehrte die Frau demnach zu dem Schließfach zurück, um weitere Münzen einzuwerfen. (afp)

