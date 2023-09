Brüssel -Lange tat Europa so, als sei der Brexit nur ein Versehen. Nun kommt der März und damit das offizielle britische Abschiedsgesuch. Ende des Monats feiern die Regierungschefs im kleinen Kreis der 27, in Rom erinnern sie an den 60. Jahrestags der Römischen Verträge, des Gründungsakts der EU. „Das wird nicht nur eine Geburtstagsfeier, sondern auch die Geburtsstunde der EU 27“, so der scheidende Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch.

Juncker hält 5 Zukunftsvarianten für möglich

Wie es weitergeht, ist ungewiss. Juncker präsentierte im EU-Parlament sein Vermächtnis, ein Weißbuch für die Zukunft der EU, mit fünf Versionen. „Der Brexit wird Europa nicht stoppen können. Wir müssen weiter“, so Juncker. Ein Blick auf die Varianten:

Version 1 – Die Lieferunion: Die EU-Staaten verpflichteten sich im Vorjahr auf den Bratislava-Prozess: Energieunion, digitaler Binnenmarkt, Breitband für alle, sinkende Mobilfunkgebühren im Ausland. Ziel: Europa soll liefern und durch „handfeste Ergebnisse“ (Juncker) überzeugen.

Version 2 – die Zollunion: Europa kehrt zu seinen Anfängen von 1957 zurück und beschränkt sich auf die Wirtschaft, sprich den bloßen Binnenmarkt. Europa als Zollunion. „Die Entscheidungsfindung mag einfacher zu verstehen sein, aber die Fähigkeit zu gemeinsamem Handeln ist begrenzt“, heißt es im Weißbuch zurückhaltend. Das Einzige, was künftig noch frei zirkuliert, sind Waren und Kapital. Die Personenfreizügigkeit innerhalb der Union wackelt bedenklich.

Version 3 – Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten: Juncker vermied den Begriff, die Idee vom Kerneuropa schreckt immer noch viele. Bisher galt der Grundsatz: Immer schön zusammenbleiben. „Wer will, darf mehr“, heißt es nun im Weißbuch.

Version 4 – Der Rückbau: „Weniger ist mehr“, umschrieb Juncker dieses Szenario. Europa entwickelt eine neue Bescheidenheit und gibt Zuständigkeiten zurück an den Mitgliedstaat. Lässt sich gut mit Version II kombinieren. Und findet Unterstützer in Polen und Ungarn.

Version 5 – Die Superunion: „Vollgas geben“, nannte Juncker diese Variante scherzhaft. Die EU muss sich zu einer echten Union aufschwingen, etwa in der Verteidigungspolitik. Die Version ist am wenigsten realistisch.

Fazit: „Es ist nun an uns, europäische Pioniere zu sein“, mahnte Juncker. Denn eines ist ihm offensichtlich bewusst geworden: Die Integration ist umkehrbar. Am Ende aber war Juncker nicht nur betrübt, sondern offenbar stinksauer: Der Kommission werde immer wieder vorgeworfen, nicht genug mit den Bürgern zu diskutieren, sagte Juncker am Ende der Parlamentsdebatte zu den Vorschlägen. Jetzt werde seine Behörde dafür kritisiert, dass sie genau das versuchen wolle. „Was für eine Scheiße! Ich würde „Scheiße“ sagen, wenn wir hier nicht im Parlament wären.“

