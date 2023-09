New York -US-Superstar Jennifer Lopez und der ehemalige Baseballprofi Alex Rodriguez haben sich verlobt. Beide veröffentlichten am Samstagabend auf Instagram ein Foto ihrer Hände im Abendlicht - an Lopez' Ringfinger steckt darauf ein riesiger Diamantring. Während die Sängerin auf ihrem Profil mehrere Herzen zu dem Bild veröffentlichte, schrieb Rodriguez unter seinem Foto noch dazu: „Sie hat Ja gesagt.“

Die 49-jährige Lopez und der sechs Jahre jüngere Rodriguez mit dem Spitznamen A-Rod sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Die Sängerin war bereits drei Mal verheiratet: mit dem kubanischen Kellner Ojani Noa, mit Background-Tänzer Chris Judd und dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie Zwillinge hat.

Eine Verlobung mit dem Schauspieler Ben Affleck löste sie Anfang 2004 auf. Rodriguez, der als Baseball-Kommentator arbeitet, hat bisher erst eine gescheiterte Ehe hinter sich. Mit seiner Ex-Frau Cynthia Scurtis hat er zwei Töchter. (afp)