Monte Carlo -Eine Unterhaltung per Funk zwischen Fernando Alonso und Jenson Button vor dem Formel-1-Rennen in Monaco sorgt nach dem Rennen für Gelächter. Alonso, der wegen einer Teilnahme beim Indy500-Rennen in Indianapolis auf einen Start beim Großen Preis von Monaco verzichtet hatte, wünschte seinem Ersatzmann per Funk aus der US-Stadt viel Glück für das Rennen.

„Pass auf mein Auto auf“, sagte der Spanier kurz vor dem Start. Die nicht ganz ernst gemeinte Antwort von Jenson Button: „Ich werde in deinen Sitz pinkeln“. Alonsos nahm den Spruch mit Humor: „Bitte nicht!“. (red)