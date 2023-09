Potsdam, Berliner Vorstadt, gleich hinter der Glienicker Brücke rechtsab. Ein paar Meter weiter liegt der Heilige See, Potsdams Top-Adresse. Jauch und Joop wohnen hier. Und Gauland. Alexander Gauland ist Vize-Chef der AfD und derzeit mal wieder in aller Munde. Am Sonntag meldete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Gauland habe in einem Hintergrundgespräch über den schwarzen Fußballnationalspieler Jerome Boateng gesagt: „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ Einen Boateng! Höchste Zeit, einmal Gaulands Nachbarn in der Berliner Vorstadt zu fragen: Wen hätten Sie lieber als Nachbarn, Gauland oder Boateng?