Paris -Die drei deutschen Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich, Jérôme Boateng und Toni Kroos sind von der Europäischen Fußball-Union in die EM-Elf des Turniers gewählt worden. Das gab die UEFA am Tag nach dem 1:0-Finalsieg Portugals gegen Gastgeber Frankreich bekannt. Der neue Europameister ist durch Torhüter Rui Patricio, Pepe, dem Neu-Dortmunder Raphaël Guerreiro und Superstar Cristiano Ronaldo insgesamt mit vier Spielern in der besten Elf vertreten.

Von Finalist Frankreich haben es Dimitri Payet und Antoine Griezmann geschafft. Griezmann, der mit sechs Treffern auch Torschützenkönig wurde, ist zugleich als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet worden. Außerden wurden noch die beiden Waliser Joe Allen und Aaron Ramsey nominiert. (dpa)

