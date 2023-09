Berlin -Bundespräsident Joachim Gauck hat angesichts der politischen Auseinandersetzungen nach dem Terroranschlag in Berlin dazu aufgerufen, das Augenmaß und die Achtung vor dem politischen Gegner zu bewahren. Es müsse diese Debatten geben, sagte er in seiner Weihnachtsansprache. Auch darüber, ob mehr getan werden müsse, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. „Aber gerade in Zeiten terroristischer Attacken sollten wir die Gräben in unserer Gesellschaft nicht vertiefen, weder Gruppen pauschal zu Verdächtigen noch Politiker pauschal zu Schuldigen erklären“, appellierte Gauck.