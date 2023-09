Lille -Abwehrchef Jerome Boateng steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) in Lille gegen die Slowakei zur Verfügung. „Er wird morgen spielen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Samstag im ARD-Interview. Der Innenverteidiger vom deutschen Meister Bayern München hatte zuvor im Teamquartier in Evian ohne Probleme am Abschlusstraining teilgenommen.



„Im Grunde genommen hat die Wade heute gehalten. Er hatte keine Probleme, er hat alles absolviert“, sagte Löw. Boateng hatte sich im abschließenden Gruppenspiel gegen Nordirland in Paris (1:0) eine „neurogene Verhärtung“ in der rechten Wade zugezogen. Am Samstag ließ er sich unmittelbar vor dem Training von Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt noch kurz die Wade massieren. (sid)

