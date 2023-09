Washington -Als die Bombe schließlich platzte, entfuhr Chris Murphy ein Stoßgebet: „Die Person, die künftig das Oval Office als erster betreten und als letzter verlassen wird, befürwortet militärische Erstschläge gegen den Iran und Nordkorea“, twitterte der demokratische Senator aus Connecticut: „Mein Gott!“ Murphy war nicht der einzige, dem der Schreck über Donald Trumps jüngste Personalentscheidung in die Glieder fuhr. „Jetzt ist das Kriegskabinett komplett“, ätzte Senator Ed Markey, ein Demokrat aus Massachusetts.

Der Mann, der auch viele US-Medien in Angst und Schrecken versetzt, ist 69 Jahre alt, hat einen markanten Schnurrbart und mag schwere Motorräder. Zuschauern des rechten Fernsehsenders Fox News ist John Bolton als hitzköpfiger Kommentator bekannt. Die Älteren erinnern sich noch, dass der ultrakonservative Hardliner unter Präsident George W. Bush der glühendste Verfechter des US-Einmarsches im Irak war, den er bis heute richtig findet. Vom 9. April an nun wird der Ex-Botschafter als Nationaler Sicherheitsberater jeden Morgen Präsident Donald Trump über die Weltlage informieren und sämtliche außenpolitische Entscheidungen begleiten.

Optimisten hoffen, Trump werde mit Bolton bald aneinandergeraten

Der derzeitige Amtsinhaber H. R. McMaster wurde von Trump am Donnerstagnachmittag immerhin nicht per Tweet, sondern durch eine persönliche Nachricht gefeuert. Die Ablösung des glatzköpfigen Generals, der mit seiner spröden militärischen Disziplin so gar nicht zum selbstherrlich-chaotischen Führungsstil des Präsidenten passte, war seit längerem erwartet worden. Allerdings hatte es stets geheißen, der Drei-Sterne-General werde befördert und zum Militär zurückkehren. Stattdessen scheidet er nun ganz aus dem Staatsdienst aus. Auch hatten die Auguren gehofft, Trump werde sich für einen moderaten Nachfolger entscheiden. Doch die Wahl fiel auf Bolton, der wie der neue Außenminister Mike Pompeo als rechter Hardliner gilt.

Entsprechend groß sind nun die Schockwellen im politischen Washington. Die Optimisten hoffen, Trump habe sich bei seiner Wahl vor allem von der starken Medienpräsenz des Haudegens leiten lassen, werde mit dem neokonservativen Interventionisten inhaltlich aber bald aneinandergeraten, was den Weg für einen neuen Sicherheitsberater – das wäre dann Nummer 4 - freimachen könnte. Pessimisten sehen das Land schon am Rande des Dritten Weltkriegs.

Bolton plädiert für Erstschlag gegen Nordkorea

Offensichtlich scheint, dass das von den Europäern hochgehaltene Nuklearabkommen mit dem Iran mit der Ernennung Boltons endgültig tot ist. Trump war bereits entschlossen, den Deal aufzukündigen, wurde aber von McMaster und Ex-Außenminister Rex Tillerson noch zurückgehalten. Die USA forderten Nachbesserungen bis zum 12. Mai, die Teheran aber ablehnt. Bolton hatte schon 2015 offen gefordert, den Iran zu bombardieren. Er wird nun sicher für eine harte Linie plädieren.

Auf kriegerische Optionen setzt Bolton auch in Nordkorea. Erst vor wenigen Wochen hat er in einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal für einen militärischen Erstschlag plädiert. Trump geht gerade in die umgekehrte Richtung und will sich im Mai bei einem Treffen mit dem Machthaber Kim Jong-un als großer Dealmaker beweisen. Die Strategiedebatten zwischen dem US-Regierungschef und seinem Berater dürften interessant werden. „Das sollte ein sehr kurzes Treffen werden“, hatte Bolton nach Bekanntgabe von Trumps Plänen vor zwei Wochen erklärt. Nach seiner Meinung muss der Präsident nur sagen: „Erklären Sie mir, dass Sie mit dem Abbau ihres Atomwaffenarsenals begonnen haben. Ansonsten denken wir über etwas anders nach.“