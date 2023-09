Los Angeles -Johnny Depp hat das Management-Unternehmen TMG auf 25 Millionen Dollar verklagt. Die Manager sollen den Hollywoodstar schlecht in finanziellen Dingen beraten haben, lautet der Vorwurf. TMG schoss daraufhin zurück und klagte ebenfalls. Details der Klageschrift wurden in den letzten Tagen bekannt und lassen Depp in einem schlechten Licht dastehen: Unfassbare zwei Millionen Dollar lasse sich der 53-Jährige seinen Lebensstil kosten – monatlich, wohlgemerkt. Er stehe kurz vor dem finanziellen Ruin.

Geld würden sein 18 Hektar großes Schloss in Südfrankreich, eine Inselkette in den Bahamas, mehrere Häuser und Penthouse-Lofts in Los Angeles und eine Farm in Kentucky kosten. Dazu kämen Steuern sowie die Instandhaltung der Immobilien, Versicherung und Personal. Auch leistete sich Depp laut Klage eine Jacht für 18 Millionen Dollar (17 Mio. Euro), fliegt nur mit Privatjets, unterhält mindestens 45 Luxus-Autos und gibt monatlich 30.000 Dollar für Wein aus. So geht es munter weiter in der Aufzählung.

Anwalt äußert sich zu TMG-Strategie

Nun wehrt sich Johnny Depp: Bei „People“ beschuldigt er TMG, das Opfer (er selbst) zum Sündenbock machen zu wollen. Depps Anwalt Adam Waldman teilt mit, auf diese Weise wollten die Manager offenbar ihre eigene Haut retten. Der Hollywoodstar mache TMG nicht für seine „persönlichen Investitionsentscheidungen“ oder seinen angeblichen Ruin verantwortlich, sondern für den Bruch ihrer treuhänderischen Verpflichtungen.

Depp wirft TMG vor, nicht vereinbarte Vergütungen in Millionenhöhe eingesammelt, Depps Steuerzahlungen versäumt und schlecht Buch geführt zu haben. (dpa, mit red)

