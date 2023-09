Köln -Der Film „Joker“ bricht gerade an den Kinokassen dieser Welt Rekorde. Auch wenn einige gewaltvolle Szenen umstritten sind, die meisten Kritiker sind sich zumindest über die Leistung von Protagonist Joaquin Phoenix einig. Der Schauspieler beeindruckt die Zuschauer mit seiner Interpretation des mordlustigen Clowns „Joker“ in der fiktiven Stadt Gotham City, die auch der Spitzname für New York ist.

In einer besonders einprägsamen Szene des Films tanzt „Arthur Fleck“ alias Joaquin Phoenix frei und hemmungslos die Treppen der West 167th Street im New Yorker Stadtteil Bronx herunter. Nun ist die Treppe zu einem Instagram-Hotspot geworden. Viele Anwohner in der Bronx sind davon nicht besonders begeistert.

„Joker-Treppe“ in New York wird zum Touristenmagnet

Losgelöst und regelrecht befreit von allen gesellschaftlich geltenden Normen bewegt sich der Killer-Clown im Film zu den Klängen von Gary Glitters „Rock n´ Roll, Part 2“ die Stufen der Treppe hinunter.

Der „Joker“ hätte wohl noch lange genauso weiter getanzt, wären nicht plötzlich Polizisten an der Schwelle der Treppe erschienen, die ihm wohl auf die Spur gekommen sind. Also flieht der Killer-Clown.

Die 131 Stufen, die der „Joker“ im Film herunter tanzt, sind nun zur jüngsten New York-Attraktion geworden. Film-Fans und Instagram-Nutzer pilgern zu der Treppe, um sich dort ablichten zu lassen und laden die Bilder unter dem Hashtag: #jokerstairs hoch.



Manche Touristen lassen sich einfach in tänzerischer Pose auf der Treppe fotografieren, andere sind als Clown maskiert und veröffentlichen aufwendige Fotostrecken.

Die Treppe in der New Yorker Bronx ist zum Instagram-Hotspot geworden. Bebeto Matthews/AP/dpa

Doch die Meinungen zum neuen Instagram-Hotspot gehen auseinander. Während die Touristen, nur um die Treppe zu sehen, tief in die Bronx reisen, sind viele Anwohner von dem Ansturm der Fans irritiert bis genervt.



Anwohner gespalten über Treppen-Touristen

Gegenüber der ARD äußern sich verärgerte Anwohner zum Ansturm der Instagram-Touristen. „Ihr fallt hier einfach in unser Viertel ein, macht Fotos“, schimpft ein Nachbar gegenüber „tagesschau.de“ und stößt damit auf Zustimmung und nickende Passanten.

Andere befürworten die Aufwertung ihres Stadtteils, denn die Bronx war lange Zeit alles andere als ein beliebter Ort für Touristen. Nun bevölkern sie nicht nur die Joker-Treppe, sondern kaufen auch in Läden ein und werten das Image des Stadtteils auf.



Die Touristen scheinen sich darüber wenige Gedanken zu machen und posten weiter Selfies vom Drehort.