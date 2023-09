Köln -Jonas Hector wird immer mehr zu einem festen Bestandteil der Nationalmannschaft. Das Vertrauen, welches Bundestrainer Joachim Löw ihm am Sonntag in Baku erneut schenkte, zahlte der Kölner Führungsspieler mit zwei Vorlagen zurück. „Jonas ist ein Spieler der viel in die Tiefe geht. Er hat einen guten letzten Pass.“, sagte Joachim Löw nach dem Spiel über seinen Linksverteidiger.

„Man hat gemerkt, dass wir vier Monate nicht zusammen waren.“

Ganz zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Löw jedoch nicht. „Das Spiel lief nicht ganz so, wie es unser Anspruch war. (...) Man hat gemerkt, dass wir vier Monate nicht zusammen waren. Daher haben manche Automatismen nicht so gegriffen.“ Dennoch war auch für den Bundestrainer klar: „Die Pflichtaufgabe haben wir absolut erfüllt.“

Trotz seiner guten Leistung sah auch Matchwinner André Schürrle Verbesserungsbedarf: „Wir waren in den Zweikämpfen zu locker“, merkte der Dortmunder nach dem Spiel an. Drastischere Worte fand Innenverteidiger Mats Hummels: „Wir haben etwas arrogant gespielt und Aserbaidschan dadurch zwei Klassen besser aussehen lassen.“



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dennoch: Der Weg nach Russland und zur Titelverteidigung ist geebnet. (dpa, jkü)