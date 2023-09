Orlando/Köln -Sport verbindet, das Lachen belohnt: Ein Foto des jungen Joseph Tidd geht um die Welt. Der Einjährige, der nur einen Arm hat, hat ein Idol, die ebenfalls einarmige amerikanische Fußballerin Carson Pickett getroffen – und einen wundervollen Moment in einem Foto festgehalten.

Unter dem Instagram-Account „tiddbit_outta_hand“ zeigen Joseph und seine Eltern, wie es ist, mit nur einem Arm aufzuwachsen und zu leben. Das Ziel des Accounts sei es, Awareness, also Aufmerksamkeit, für seine Situation zu schaffen. Dazu zeigt Joseph ganz alltägliche Situationen, aber eben auch besondere Szenen wie die Begegnung beim Fußballspiel in Orlando.

Einarmige Fußballerin Pickett spielt in Erster Liga

Das Foto mit Carson Pickett entstand zwar bereits am 6. Juni, nun erhält es jedoch neue Aufmerksamkeit. Die US-amerikanische Fußballspielerin steht seit der Saison 2018 bei den Orlando Pride in der ersten Liga unter Vertrag. Die 25-Jährige wurde ohne linken Arm geboren.



Ihren Weg in die amerikanische Profi-Liga hat das jedoch nicht gestört. In einem Gespräch mit dem britischen „Guardian“ sagte sie: „Man kann nur kontrollieren, was man kontrollieren kann. Ich arbeite mit dem, was Gott mir gegeben hat.“

Beim Spiel der Orlando Pride traf der junge Joseph dann auf Pickett – und es entstand direkt eine Verbindung. Dass sich beide sichtlich freuten ihr Gegenüber zu sehen, beweist wohl das große Lachen in dem Foto. In den Kommentaren schreiben User bereits: „Das ist das Sportfoto des Jahres“. (mab)