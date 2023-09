Jürgen Klopp kündigt Boykott gegen Boulevardzeitung „The Sun“ an

London -Nach dem überraschend eindeutigen 4:0 (1:0)-Sieg des FC Liverpool gegen den FC Barcelona will Teammanager Jürgen Klopp die britische Boulevardzeitung „The Sun“ boykottieren.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verweigerte der 49-Jährige das Gespräch mit einem Reporter.

„Ich spreche nicht mehr mit der Sun“, sagte Klopp: „Es ist nichts Persönliches, aber Sie arbeiten doch immer noch für die Sun, richtig? Sie können zuhören und schreiben, was Sie wollen. Das ist alles.“

Hillsborough-Katastrophe sei nicht der Grund

Die Gründe für diesen Boykott haben wohl nichts mit der Hillsborough-Katastrophe von 1989 zu tun, dessen Berichterstattung der „Sun“ in Liverpool nicht sonderlich viel Positives abgewonnen wurde. Seitdem die Boulevardzeitung stillos über die Opfer der Katastrophe berichtet hatte - unter dem Titel „The Truth“ hatte die Zeitung wahrheitswidrig behauptet, Liverpool-Fans hätten Rettungsversuche der Polizei behindert - ist in Liverpool keiner mehr gut auf das Blatt zu sprechen.

Doch dies sei nicht der Grund für den Boykott Klopps , Jahre vorher sprachen Liverpool-Verantwortliche mit den Reportern der Londoner Zeitung - „Es liegt nicht daran, dass ich für Liverpool arbeite“, so der ehemalige Dortmunder.

Geheimnisvoll fügte der Coach des Traditionsklubs hinzu: "Es liegt an ein paar Dingen, die in den kommenden Tagen oder Wochen passieren werden." Was er damit wohl meint? (luk)