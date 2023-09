Berlin -Katrin Göring-Eckardt besuchte am Mittwoch die Redaktion der Bild-Zeitung in Berlin-Mitte und ließ sich dort unter einem sehr großen Gemälde mit einem Motiv des Zeitungs-Titels fotografieren. Jürgen Trittin saß gestern zu Hause an seinem Schreibtisch in Berlin-Pankow. Sie stieß mit dem Besuch weiter ins bürgerliche Lager vor. Er wurde von einer Erkältung geplagt.



Zu den grünen Innereien wollte sich Trittin gestern erstmal nicht weiter äußern. Es ist aber auch so klar, dass das Verhältnis zwischen dem letzten grünen Spitzenkandidaten und dem heutigen Spitzenduo aus Göring-Eckardt und Cem Özdemir gespannt ist – unabhängig davon, dass das letzte Duo noch Göring-Eckardt/Trittin hieß. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Während die Fraktionsvorsitzende und der Parteichef auf ein schwarz-grünes, womöglich gar ein schwarz-grün-gelbes Bündnis zusteuern, ist es der einfache Abgeordnete Trittin, der sie immer mal wieder daran erinnert, dass erstens für Schwarz-Grün die Mehrheit fehlt und zweitens vielen Grünen Rot-Rot-Grün ohnehin lieber wäre. Gerade eben erst sagte er der „tageszeitung“: „Zurzeit haben die Grünen überhaupt keine Regierungsperspektive – weder links noch rechts.“ Auch sonst dreht der 62-Jährige auf. In einem Spiegel-Porträt vermittelte er jüngst den Eindruck, als ginge ohne ihn bei den Grünen nach wie vor nicht viel.

Trittin zog sich nach der Wahl 2013 zurück

Als die Grünen bei der Wahl 2013 nur 8,4 Prozent einfuhren, zog sich Trittin aus der ersten Reihe zurück. Die Forderung nach opulenten Steuererhöhungen, die als Hauptgrund für die Niederlage galt, wurde ihm zugeschrieben. Der machtbewusste Bremer verhielt sich anschließend diszipliniert. Das aber begann sich im vorigen Jahr zu ändern. Da gab er schon das eine oder andere Interview mit einem klar linken Akzent, das dem bürgerlichen Kurs Göring-Eckardts und Özdemirs widersprach. Im Zusammenhang mit der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg flammte auch der alte Konflikt mit seinem langjährigen Gegenspieler, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, wieder auf.



Nachdem sich Trittin im Sommer 2016 mit dem Linken Oskar Lafontaine getroffen hatte, um Chancen für Rot-Rot-Grün auszuloten, schlug Göring-Eckardt zurück. „Ich finde es schade, dass Jürgen Trittin versucht, die alten Muster der Politik in die neue Zeit zu übertragen“, sagte sie. „Das geht nicht mehr." Es handele sich um „klassisches Männergehabe". Jüngst nun ließ Trittin erkennen, dass er sich vorstellen könne, sogar wieder Minister zu werden – woraufhin in der Partei gewitzelt wurde: „Welches Ministeramt bekommt Jürgen Trittin? Das Forstamt.“ Die Auseinandersetzung spitzt sich jedenfalls abermals zu – auch weil Trittin ein Vakuum füllt.



Parteichefin Peter gilt als geschwächt

Der linke Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter hat bei der Urwahl der Spitzenkandidaten unter den Männern bloß den dritten Platz belegt. Überdies hat er bereits betont, dem Spitzenduo loyal zuarbeiten zu wollen. Parteichefin Peter, die ebenfalls dem linken Flügel angehört, gilt als geschwächt. Während der jüngsten Debatte über den Kölner Polizeieinsatz an Silvester setzten sich sowohl Göring-Eckardt als auch Özdemir von ihr ab.



Der linke Trittin hingegen hat Macht- und Selbstbewusstsein. Er spielt medial eine Rolle. Vor allem hat er als Hinterbänkler jene Beinfreiheit, die Hofreiter und Peter nicht haben. Ja, er freut sich, ein offeneres Wort führen zu können und weist dabei gern darauf hin, dass die Spitzenkandidaten jene Beschlüsse zu vertreten hätten, die beim Parteitag in Münster gefällt wurden: etwa die Forderung nach Wiedereinführung der Vermögenssteuer oder der Abschaffung von Hartz IV-Sanktionen. Tatsächlich tut sich zwischen dem Programm und denen, die es vertreten sollen, eine Kluft auf. Manche Linke können sich Trittin sogar als nächsten Parteichef vorstellen.



Seine Kontrahenten wissen das alles und reagieren entsprechend. „Nach unserem Urwahlsieg hat Jürgen Trittin gesagt, er möchte, dass die Grünen geschlossen in den Wahlkampf gehen“, erklärte Katrin Göring-Eckardt jetzt und fügte spitz hinzu: „Für diese Unterstützung danken wir ihm.“