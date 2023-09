Berlin -Am Wahlabend steht Jürgen Trittin inmitten des Vollgutlagers – einer ehemaligen Brauerei in Berlin-Neukölln – und ist von Neugierigen umringt. Parteifreunde blicken zu ihm auf, aber auch Journalisten. Immerhin überragt der 1,96-Meter-Mann die meisten seiner Mitmenschen.

Als auf den zahllosen Bildschirmen die ersten Hochrechnungen ins Visier geraten, wird vielen der Umstehenden in der wuseligen Halle sofort klar, dass eine Jamaika-Koalition nun nicht mehr bloß denkbar, sondern wahrscheinlich, wenn nicht gar „alternativlos“ werden könnte. Der einstige Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat von 2013 ist indes kein Freund eines Bündnisses von CDU, CSU, FDP und Grünen. Umso mehr kommt es in den kommenden Wochen darauf an, ob er einschwenkt – oder den Widerstand organisiert.

Trittin soll schuld daran sein, dass es mit Schwarz-Grün nicht geklappt hat

Zwei Tage nach der Wahlparty tritt der 63-Jährige aus der Tür eines großen Saales auf der Präsidialebene des Reichstages, in dem sich die alten und die neuen Abgeordneten der grünen Fraktion versammelt haben, um Abschied zu feiern und den Aufbruch zu organisieren. Nein, Trittin sagt jetzt nichts. Freilich steht seit Montag fest, dass er jener 14-köpfigen grünen Gruppe angehören wird, die die Sondierungsgespräche führt. Damit bleibt der Unbequeme im Spiel – zum Unwillen der Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir. Offen bleibt, ob es anders ausgeht als 2013 oder ähnlich.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Unionspolitiker streuen bis heute, Trittin habe bei den damaligen Sondierungsgesprächen eine schwarz-grüne Koalition verhindert. Linke Grünen-Vertreter behaupten das Gegenteil. Tatsache ist, dass Özdemir der Version nur halbherzig widersprach, als er zwei Wochen vor der Wahl bei „Anne Will“ mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) diskutierte. Göring-Eckardt wiederum warf ihrem Ko-Spitzenkandidaten von 2013 im vorigen Jahr Machogehabe vor und betonte zuletzt ihren Willen, Trittin von Jamaika-Gesprächen fern zu halten. Zufall ist das nicht.

Trittin hat nichts mehr zu verlieren

Dem Spiegel sagte der eigentlich rot-rot-grüne Trittin noch am Sonntag: „Es fällt mir schwer, mir ein Bündnis vorzustellen, in dem wir mit der CSU und der FDP gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Ich habe Zweifel, dass das funktioniert. Die Gegensätzlichkeit unserer Ziele ist mit dem Wahlabend ja nicht kleiner geworden.“ Damit es klappe, müssten die FDP sozialer, die CSU liberaler und die CDU ökologischer werden. „Der Weg nach Jamaika ist weit.“ Schon jetzt mokieren sich einzelne Grüne darüber, dass ihre Partei die 14 Sondierer bereits 24 Stunden nach der Wahl benannt habe. Sie finden das liebedinerisch und sagen: „Die wollen doch was von uns.“ Also CDU und CSU.

Anders als Göring-Eckardt und Özdemir hat Trittin nichts mehr zu verlieren. Sollten die Spitzenkandidaten nicht Minister werden, würde es in der Ökopartei wohl einen personellen Umbruch geben. Der in Bremen geborene Wahl-Göttinger mit kommunistischer Vergangenheit wird nichts mehr und muss nichts mehr werden. Er hat Erfahrung, taktisches Gespür und viel Sachkenntnis. Die linken Grünen setzen schließlich auch deshalb auf Trittin, weil es Noch-Parteichefin Simone Peter an taktischem Gespür gebricht und der kluge Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter qua Amt und Naturell zum bösen Buben nicht taugt. Trittin ist keiner, der bei Druck in die Knie geht. Sein zuweilen bis an die Grenze der Arroganz reichendes Selbstbewusstsein ist unerschütterlich. Und politisch ist er selten etwas anderes als ein böser Bube gewesen.

Es wird Streit mit der Union und der FDP geben

Längst wissen die Grünen, wo es mit Union und FDP Streit geben wird: in der Europa-, der Flüchtlings- und der Europapolitik, mindestens. Nur kursieren unterschiedliche Ideen, wie die Konflikte gelöst werden sollen. Die linken Grünen wünschen sich eine „tragfähige Gesamtvereinbarung“. Realos sagen, es werde unvermeidlich sein, dass jeder Koalitionspartner einen politischen Vorgarten bekomme, in dem ihm die anderen nicht herum trampelten: also zum Beispiel der Klimaschutz für die Grünen, die Flüchtlingszahl-Begrenzung für die CSU oder die Finanzhoheit für die FDP. Dafür wäre Trittin wohl eher nicht zu gewinnen.

Am Samstag tagt in Berlin der grüne Länderrat – zur Standortbestimmung. Weil die Union sich sortieren muss und mit Sondierungs-Gesprächen erst nach der Niedersachsen-Wahl am 15. Oktober gerechnet wird, haben die Grünen ihren für den 21. Oktober geplanten Parteitag aber zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Nach dem 15. Oktober dürfte es so oder so spannend werden. Und Jürgen Trittin dürfte erneut einer derer sein, auf den sich die Augen richten.