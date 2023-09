Berlin -Sie werden verprügelt, getreten, missbraucht: Die körperliche und seelische Misshandlung von Kindern kann viele Formen haben. Im Kampf gegen diese Gewalt sind eigentlich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gefragt. Doch die können oft nicht so helfen, wie es nötig wäre. Sie sind überlastet, es fehlt an Zeit, Wissen und Personal. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Hochschule Koblenz, die am Montag in Berlin vorgestellt worden ist.

652 Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes wurden befragt

„Die Studie zeigt, dass den Fachkräften vielerorts essenzielle Bedingungen für eine professionelle sozialpädagogische Arbeit fehlen“, sagte Kathinka Beckmann, Professorin für klassische und neue Arbeitsfelder der Pädagogik der Frühen Kindheit und Hauptautorin der Studie, laut Mitteilung. Für ihre Untersuchung haben sie und ihre Kollegen 652 der bundesweit 13.355 Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) befragt. Der ASD ist ein kommunaler Sozialdienst, der meist an die Jugendämter angeschlossen ist. Er kümmert sich unter anderem um den Schutz von Kindern vor Missbrauch und Gewalt ist.

Sozialarbeiter haben zu wenig Zeit

Eine Haupterkenntnis der Studie ist nach Angaben von Beckmann, dass viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im ASD zu wenig Zeit für ihre Aufgaben haben. 35 zu betreuende Fälle pro Vollzeitkraft seien laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst/Kommunaler Dienst angemessen. „Das Forscherteam hat jedoch in vielen ASD eine sehr viel höhere Fallzahlquote angetroffen“, sagte Beckmann. Meist seien es zwischen 50 und 100 Fälle, in Ausnahmen auch weit über 100 Fälle gewesen. „Das geht mit weniger Zeit vor Ort und für wichtige Gespräche mit den Kindern und Familien zwecks Fallverstehen einher.“

Für viele Befragte sei zudem der gestiegene Dokumentationsumfang problematisch. „Die Fachkräfte verbringen zwei Drittel ihrer Zeit mit Dokumentation am Schreibtisch statt in Gesprächen mit ihren Adressatinnen und Adressaten.“ Die Menge sei jedoch nicht das größte Problem. „Viel alarmierender ist, dass drei Viertel der Befragten der Auffassung sind, dass die Dokumentation vor allem der eigenen rechtlichen Absicherung dient und weniger der professionellen Falleinschätzung.“

Rückzugsräume fehlen

Daneben ist nach Auskunft der Studienautoren auch die räumliche Situation oft schwierig. Für Gespräche mit Kindern und Eltern sind Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auf ruhige Rückzugsräume angewiesen. Vielerorts sei das jedoch nicht der Fall, sagte Beckmann, „da sie kein Einzelbüro haben und viele auch nicht in einen Besprechungsraum ausweichen können.“

Für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergibt sich laut der Studie aber oft ein noch viel gravierenderes Problem: Sie werden nicht richtig eingearbeitet. „32 Prozent der ASD haben kein Einarbeitungsmodell und bei 56 Prozent ist die Einarbeitungszeit kürzer als drei Monate“, erläuterte Beckmann und bezeichnete diese Befunde als „alarmierend“. Die Einschätzung von Situationen sei das Kerngeschäft des ASD, deshalb würden dort bestmöglich qualifizierte Mitarbeiter benötigt.

Die Ergebnisse der Studie liefern nach Einschätzung von Professorin Beckmann nicht nur mögliche Erklärungen für die schwindenden Bewerberzahlen, die anhaltend hohe Fluktuation sowie den hohen Krankenstand in vielen ASD der Jugendämter. „Sondern sie verdeutlichen auch die Verantwortlichkeit der Politik.“

Politik in der Verantwortung

Zum selben Schluss kommt Rainer Becker, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe e.V., die die Studie finanziert hat. „Die Kommunen tragen die Hauptlast, wenn es um die Finanzierung der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe geht“, sagt er laut Mitteilung. Bundes- und Landesgesetzgeber hätten den Kommunen in wachsendem Umfang Aufgaben übertragen, ohne gleichzeitig für eine entsprechend angemessene Finanzierung zu sorgen. Zusätzlich hätte der Bund sein Sparziel an die Kommunen weitergegeben, das unmittelbar das Budget für die Kinder- und Jugendhilfe betreffe. Sei das Budget zu knapp kalkuliert, habe das unmittelbar Auswirkungen auf jedes einzelne Kind, so Becker. „Kinderschutz darf nicht auf Kosten von Spardiktaten vernachlässigt werden.“