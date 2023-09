Stockholm -Nach jahrelangem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London ist Wikileaks-Gründer Julian Assange seiner Freiheit einen großen Schritt nähergekommen. Die schwedische Staatsanwaltschaft stellte das von ihr seit 2010 betriebene Vergewaltigungsverfahren gegen den 45-Jährigen am Freitag ein. Die britische Polizei erklärte allerdings, Assange auch weiterhin festzunehmen, sollte er die Botschaft verlassen.

Die leitende Staatsanwältin Marianne Ny habe entschieden, die Ermittlungen gegen Assange nicht weiterzuführen, erklärte die Anklagebehörde in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Die Staatsanwältin machte in einer Erklärung deutlich, dass damit auch der europäische Haftbefehl gegen Assange hinfällig ist. Nach Angaben eines seiner Anwälte steht des dem Australier damit frei, die Botschaft in London zu verlassen.

Assange verstieß gegen Kautionsauflagen

Die britische Polizei teilte am Freitag aber umgehend mit, Assange festzunehmen, falls er die Botschaft verlassen sollte. Er habe gegen Kautionsauflagen verstoßen, weil er es 2012 versäumt habe, sich im Zusammenhang mit dem damals von Schweden betriebenen Auslieferungsverfahren den britischen Behörden zu stellen, erklärte sie. Dabei handle es sich allerdings um ein vergleichsweise geringfügiges Vergehen nach britischem Recht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Assange hatte sich ursprünglich 2010 der britischen Polizei in London gestellt, war später aber auf Kaution entlassen worden. 2012 flüchtete er in die ecuadorianische Botschaft in London, weil er eine Auslieferung an die schwedische Justiz befürchtete. Seine Sorge ist, dass er letztlich in die USA überstellt werden könnte, wo ihm nach einem Prozess möglicherweise die Todesstrafe drohen könnte.

„Ende eines Alptraums“

Seine Plattform Wikileaks hatte hunderttausende geheimer US-Dokumente aus militärischen und diplomatischen Quellen veröffentlicht. Assange hat das Strafverfahren gegen ihn in Schweden stets als politisch motiviert bezeichnet. Der Australier war Mitte November in der ecuadorianischen Botschaft zu den Vergewaltigungsvorwürfen befragt worden, die eine Schwedin gegen ihn erhoben hatte.

Assange zufolge handelte es sich um einvernehmlichen Sex. Assange veröffentlichte kurz nach der Entscheidung der schwedischen Staatsanwaltschaft am Freitag ein altes Foto von sich im Internet, das ihn breit lächelnd zeigt. Einen Kommentar dazu gab er allerdings nicht ab. Einer seiner Anwälte sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von „dem Ende eines Alptraums“ für den Wikileaks-Gründer. Die Internet-Plattform Wikileaks hatte 2010 ein politisches Erdbeben ausgelöst, als sie mehr als 250.000 vertrauliche Dokumente von US-Botschaften veröffentlichte. Sie enthüllte unter anderem Details über das Vorgehen der US-Streitkräfte bei den Kriegen im Irak und in Afghanistan. Wikileaks machte auch geheime Dokumente publik, die zeigten, wie der US-Geheimdienst NSA Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausspionierte. (afp)