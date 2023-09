Junger Autofahrer landet in Güllegrube

Markt Erlbach -In einer Güllegrube ist ein junger Autofahrer in Bayern gelandet. Sein Wagen war laut Polizei im mittelfränkischen Markt Erlbach wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Dach voran in die rund drei Meter tiefe, stinkende Grube gestürzt.

Glück für den Fahrer: Der Eigentümer hatte den Behälter wenige Tage vorher größtenteils geleert, so dass die Gülle nur noch rund 40 Zentimeter hoch stand. Der 22 Jahre alte Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und kam ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (dpa)