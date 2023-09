Seit etwas mehr als einer Woche geht Jupp Heynckes wieder seiner Arbeit beim FC Bayern nach. Der 72-Jährige soll die Münchener wieder in die Spur bringen, was ihm vorerst gegen Freiburg (5:0) am letzten Samstag gelungen ist.

Der nächste Schritt folgt am Mittwochabend in der Champions League gegen Celtic Glasgow (20.45 Uhr, Sky und ZDF).

In der nächsten Saison braucht der Rekordmeister jedoch einen neuen Trainer, da Heynckes‘ Vertrag nur bis zum Ende der Spielzeit läuft. Ein Name der oft fällt: Julian Nagelsmann von der TSG Hoffenheim. Der jüngste Trainer der Bundesligageschichte wird mit den Bayern immer wieder in Verbindung gebracht.

Nagelsmann soll Erfahrung sammeln

Und ausgerechnet Jupp Heynckes rät dem 30-Jährigen nun von einem Wechsel nach München ab. „Für Julian Nagelsmann wäre es vielleicht gut, wenn er noch ein paar Jahre bei Hoffenheim bleibt und auch internationale Erfahrung sammelt. In einem kleineren Verein kann man noch Fehler machen“, so der Bayern-Trainer in der „Rhein Neckar Zeitung“.

Einen Wechsel in naher Zukunft schließt Heynckes daher noch aus, glaubt jedoch, dass „sein Weg sowieso zu Bayern München führen“ wird.

Diese Worte könnte er mit Bedacht gewählt haben, denn wenn „Don Jupp“ erfolgreich ist bei den Bayern und sogar wieder den einen oder anderen Titel holt, dann könnte er seinen Vertrag vielleicht noch Verlängern. (red)

