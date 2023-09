Zwei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in den USA hat Justin Timberlake seine Stimme bereits abgegeben – und das öffentlichkeitswirksam. Der Popstar postete via Instagram ein Selfie aus der Wahlkabine in seiner Heimatstadt Memphis. Unter den Hashtags #Rockthevote und #Exerciseyourrighttovote rief er seine Fans dazu auf, ihre Stimme abzugeben: „Ich bin gerade von von LA nach Memphis geflogen um zu wählen. Es gibt keine Ausreden, liebe Leute!“

Justin Timberlake hat den Post mittlerweile wieder gelöscht. Screenshot Instagram

Mittlerweile hat Timberlake den Post wieder aus dem sozialen Netzwerk gelöscht. Der Grund: In seinem Heimatstaat Tennessee sind seit Anfang dieses Jahres Foto- und Videoaufnahmen aus Wahlkabinen gesetzlich verboten. Im schlimmsten Fall drohen dem Popstar 30 Tage Haft.

Es gibt allerdings bereits vorsichtige Entwarnung für den Sänger. In der Lokalzeitung „Commercial Appeal“ wird Bezirksstaatsanwältin Amy Weirich zitiert: „Niemand in unserer Behörde untersucht derzeit den Fall und wir werden unsere eingeschränkten Kapazitäten auch nicht verwenden, um dem nachzugehen“.

Die Präsidentschaftswahlen finden am 08. November statt. Timberlake gilt als großer Anhänger Hillary Clintons. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica Biel sammelte er kürzlich sogar Spenden für die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. (nal)

