Paris -Fußballstar Karim Benzema ist der Teilnahme an der EURO 2016 in seinem Heimatland Frankreich trotz der Verwicklung in eine Erpressungsaffäre wieder ein gutes Stück nähergerückt. Die richterliche Kontrolle gegen den Stürmer von Real Madrid wurde von der französischen Justiz am Freitag endgültig aufgehoben. Der 28 Jahre alte Profi ist damit für Nationaltrainer Didier Deschamps wieder nominierbar. Die Entscheidung bedeutet unter anderem, dass der Profi seinen Auswahlkollegen Mathieu Valbuena - das Opfer der Erpressung - wieder treffen und sprechen darf.

Das Berufungsgericht in Versailles bei Paris habe eine Entscheidung des Ermittlungsrichters vom Februar bestätigt, sagten Anwälte des Spielers vor Journalisten. Benzema bleibe unterdessen Beschuldigter, bis die Ermittlungen gegen ihn eingestellt werden. „Wir arbeiten fieberhaft, um die Unschuld von Benzema zu beweisen, das war eine erste Etappe“, meinte Anwalt Sylvain Cormier.

Benzema wird beschuldigt, bei einer Erpressung von Valbuena als Komplize agiert und für die Erpresser vermittelt zu haben. Die Ermittlungen gegen den Torjäger der Équipe Tricolore laufen seit November. Olympique Lyons Profi Valbuena war im Juni mit der Veröffentlichung eines Sexvideos bedroht worden, sollte er nicht 150 000 Euro zahlen. Benzema drohen mindestens fünf Jahre Haft. (dpa)