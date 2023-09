Paris -Das US-Fernsehstarlet Kim Kardashian ist in seinem Hotelzimmer in Paris überfallen und ausgeraubt worden. Die bewaffneten Gangster hätten Wertgegenstände, vor allem Juwelen, im Wert von mehreren Millionen Euro erbeutet, teilte die Polizeipräfektur von Paris am Montag mit.

Kanye West bricht Konzert ab

Zuvor hatte eine Sprecherin Kardashians erklärt, diese sei „sehr aufgewühlt, aber unverletzt“. Laut der Sprecherin kamen die als Polizisten verkleideten und maskierten Angreifer am Sonntag in das Zimmer Kardashians und bedrohten sie mit vorgehaltener Waffe.

Kardashian, Star der Reality-Fernsehserie „Keeping Up with the Kardashians“, hielt sich zur Fashion Week in Paris auf. Kurz zuvor hatte Kardashians Mann, der Rapper Kanye West, einen Auftritt in New York abgebrochen. Nach etwa einer Stunde verließ er die Bühne und sagte, „entschuldigt mich, die Show ist vorbei“. Später erklärte ein Organisator, West habe wegen eines „Notfalls in der Familie“ sein Konzert abbrechen müssen. (afp)

Das könnte Sie auch interessieren: