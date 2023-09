Moskau -Russlands Präsident Wladimir Putin hat tägliche Kampfpausen für die syrische Rebellenhochburg Ost-Ghuta angeordnet.



Durch einen „täglichen humanitären Waffenstillstand“ sollten von Dienstag an „Verluste unter den Zivilisten in Ost-Ghuta vermieden werden“, erklärte Verteidigungsminister Sergej Schoigu laut Medienberichten am Montag. Dem Minister zufolge soll die tägliche Waffenruhe jeweils zwischen 09.00 und 14.00 Uhr gelten.



Am Samstag hatte der UN-Sicherheitsrat mit Zustimmung Russlands eine unverzügliche Waffenruhe für Syrien beschlossen. Dennoch setzten Syriens Regierungstruppe ihre Angriffe auf die Rebellenenklave Ost-Ghuta auch am Montag fort. (afp)

