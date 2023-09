Sydney -Die australische Polizei sucht nach drei Männern, die zwei Kängurus gequält und getötet haben sollen. Fahndungsfotos der Männer wurden am Mittwoch von der Polizei in Westaustralien veröffentlicht. Sie sollen die Taten im Mai und Juni begangen haben.



Polizisten beschrieben laut Medienberichten den Fall als grausamste Tierquälerei, die sie je gesehen hätten. Es sollen Schlagringe, Messer und ein Gewehr zum Einsatz gekommen sein. Ein Tier soll in Brand gesetzt worden sein. Das Video, auf dem die Quälerei zu sehen ist, ist laut Polizei zu verstörend, um es zu veröffentlichen.

Tierquäler überfährt Emus

Erst am Freitag hatte die Polizei in Victoria einen 20-Jährigen festgenommen, der mit seinem Auto absichtlich in eine Gruppe von mindestens einem Dutzend Emus gefahren war.

Ein Video davon hatte nicht nur unter Tierschützern Empörung ausgelöst. (afp, red)

