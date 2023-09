Volker Bohne, Berliner Betriebsratschef von Kaiser’s Tengelmann (KT), traut dem Braten noch nicht. Für ihn ist die Rettung der Arbeitsplätze in seinem Unternehmen noch längst nicht sicher.

Skepsis gegenüber der angekündigten Lösung

Auch DGB-Chef Reiner Hoffmann verwies auf Rückschläge nach früheren Signalen der Hoffnung. „Wir hatten ja schon mal einen Kompromiss gehabt, der hatte gerade mal 24 Stunden gedauert“, sagte er in der ARD. Bohne sprach am Dienstag im RBB-Inforadio von einem riesigen Stolperstein. Er meint die Sondererlaubnis, die Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) für die Übernahme von KT durch Marktführer Edeka erteilt hat. Mit der Ministererlaubnis sind Tarifverträge gekoppelt, die die rund 15000 Jobs bei KT und den Erhalt sämtlicher Standorte des angeschlagenen Lebensmittelhändlers für mindestens fünf Jahre garantieren.

Gegen Gabriels Genehmigung hat der Rewe-Konzern geklagt. Doch am Montag wurde unter der Moderation von Alt-Kanzler Gerhard Schröder ein Interessenausgleich erzielt, der vor allem vorsieht, dass Rewe seine Klage zurückzieht. Dabei ist der Zeitdruck groß. Am 16. November will das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eigentlich über die Ministererlaubnis verhandeln. Doch der Schröder-Kompromiss sieht vor, dass es soweit gar nicht kommt. Rewe soll bis zum 11. November seine Klage zurückziehen, damit der Fall zu den Akten gelegt und die Verhandlung vor dem OLG abgeblasen werden kann. Voraussetzung für den Antrag von Rewe ist, dass „die konkreten finanziellen Bedingungen“ des Interessenausgleichs bis zum Wochenende ausverhandelt werden, so das Bundeswirtschaftsministerium.

REWE und Edeka werden sich Filialen wohl aufteilen

Worum geht es da konkret? Darüber wurde Stillschweigen vereinbart. Agenturen berichten aber übereinstimmend, dass Rewe als Gegenleistung für die Rücknahme der Klage KT-Filialen in Berlin erhalten soll. Diese sollen für 20 Prozent des Umsatzes der Lebensmittelkette stehen. Es würde also darauf hinauslaufen, dass Rewe in der Hauptstadt 50 und Edeka etwa 70 Märkte übernimmt. Der Preis dafür soll durch Wirtschaftsprüfer ermittelt werden. Edeka soll hingegen die 187 Standorte in München und Oberbayern übernehmen. Die beiden Handelsriesen wollen sich überdies die 97 Märkte in NRW plus Lager und Verwaltung aufteilen. Aber auch hier sei einiges noch unklar, heißt es.

Das größte Frage ist aber: Wie wasserdicht ist die Einigung? Achim Wambach - Chef der Monopolkommission, die die Regierung berät - geht in jeden Fall davon aus, dass sich die Experten des Kartellamts sich noch einmal über den Fall Kaiser‘s Tengelmann beugen müssen. „Wenn die führenden Unternehmen einen wesentlichen Teil des Supermarkt-Marktes unter sich aufteilen, ist das eine Absprache, die den Wettbewerb zu Lasten der Verbraucher einschränken kann.

Kartellamt mit wachsamem Blick

Das Kartellamt wird sich genau ansehen, ob es diese Absprache für zulässig hält“, so Wambach in einem Zeitungsinterview. Frank Bsirske, Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, sieht das anders. „Die Einigung kann nun komplett auf der Basis der Ministererlaubnis vollzogen werden“, lässt er mitteilen. Will sagen: Eine abermalige Prüfung durch das Kartellamt wird es nicht geben.

In Verhandlungskreisen heißt es denn auch, die Bonner Behörde sei in die Gespräche um den Interessenausgleich eingebunden gewesen. Dabei sei darauf geachtet worden, dass „bestimmte Dinge“ beachtet werden. Die Bonner Behörde hatte sich ebenso wie die Monopolkommission einst vehement gegen die ursprünglich geplante Komplett-Übernahme von KT durch Edeka ausgesprochen. Beim Kartellamt war am Dienstag niemand zu erreichen.