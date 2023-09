Kaiserslautern -Ausgerechnet an einer Tankstelle hat eine Frau in Kaiserslautern mit ihrem Feuerzeug herumhantiert. Durch das Nutzen des Feuerzeugs direkt vor dem Tanken entzündete die 42-Jährige Samstagabend Benzindämpfe und setzte so zwei Autos in Brand, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Autos brannten vollständig aus, auch das Dach der Tankstelle und zwei Zapfsäulen seien beschädigt worden. Es sei ein Sachschaden von insgesamt etwa 80.000 Euro entstanden. Menschen kamen aber nicht zu Schaden. (dpa)