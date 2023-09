Washington -Die Szene könnte in einem Satirefilm auf das Staatsfernsehen in autoritären Staaten spielen: Vor einer blauen Werbetafel mit dem Namen des Regierungschefs und ein paar Sternchen sitzt eine Frau mit langen blonden Haaren und liest vom Teleprompter Erfolgsmeldungen des Potentaten ab. Das Video hat eine extrem niedrige Auflösung und ist auch sonst von erbärmlicher Qualität. „Das sind die wirklichen Nachrichten“, verabschiedet sich die Sprecherin am Ende bis zur nächsten Wochen-Rückschau der „Real News“.