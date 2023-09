In Dresden formiert sich breiter Widerstand gegen Pegida und Fremdenhass, gleichzeitig wuchern in Sachsen rechtes Denken, Politikverdruss und der Wunsch nach einer starken Partei wie nie zuvor

Die Pöbeleien und Hass-Beschimpfungen gegen Gäste und Politiker am Tag der deutschen Einheit in Dresden, angezettelt von Pegida, haben offensichtlich auch ihr Gutes: Endlich passiert etwas. Erstmals hat sich in Dresden nun ein breites Bündnis gebildet, dass sich das verächtliche Treiben von Fremdenhassern und Rechtsextremisten nicht mehr gefallen lassen will.

„Dresden.Respekt“ woll der Stadt aus der Krise helfen

Bislang schien so etwas unmöglich. „Dresden.Respekt“, heißt das breite Bündnis, das nun Wege aus der Krise der Stadt suchen will. Angeschoben wurde es vom Medizinprofessor und Wissenschaftler Gerhard Ehninger. Alle Parteien zwischen Linke und CDU (außer der AfD) machen mit, internationale Unternehmen wie Globalfoundries sind dabei, Pfarrer verschiedener Kirchen, Kultureinrichtungen, Bürgerinitiativen und Netzwerke machen mit.

„Zeigen wir Mut und Menschlichkeit“, heißt es im gemeinsamen Aufruf. Dass sich nicht einmal 27 Jahre nach der friedlichen Revolution wieder ein Klima der Ausgrenzung und Gewaltbereitschaft ausbreite, heißt es weiter, „beschämt uns“.

Wie nötig das alles ist, zeigen neueste Umfragen aus Sachsen: Rechte und rassistische Einstellungen sind danach in großen Teilen der sächsischen Bevölkerung verankert. Eine Mehrheit von 58 Prozent meint, Deutschland sei in einem gefährlichen Maß „überfremdet", so die Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts dimap.

Angst vor Überfremdung ist ausgeprägt

Für den so genannten Sachsen-Monitor" wurden mehr als tausend Bürger befragt. Die Angst vor „Überfremdung" ist demnach im Freistaat deutlich ausgeprägter als im Bundesdurchschnitt. In einer am Dienstag veröffentlichten bundesweiten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung meinten hingegen 18 Prozent, Deutschland sei in gefährlichem Maß überfremdet, 13 Prozent stimmten dem teilweise zu.

Besonders bedenklich ist nach den Befragungen in Sachsen das Ausmaß der Ressentiments gegenüber Muslimen. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) glauben, hier lebende Muslime akzeptierten die Werte in Deutschland nicht. 39 Prozent meinen sogar, dass Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte.

Auffallend ist der Studie zufolge, dass 18- bis 29-jährige Sachsen unkritischer gegenüber dem Nationalsozialismus eingestellt seien. Ein Engagement zum Schutz der Demokratie werde im Schnitt als weniger wichtig erachtet. Andererseits sei aber auch die Ablehnung menschenfeindlicher Einstellungen in dieser Altersgruppe „überproportional ausgeprägt".

Der Beirat dieser Studie nannte die Resultate „alarmierend". Sachsen habe „ein Problem mit extrem rechtem Denken und mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit", das Land sei gespalten.

Viele Menschen in Sachsen wünschen sich Einheitspartei

Besorgnisrerregend erscheint auch zunehmend die politische Lage: 62 Prozent der Befragten in Sachsen finden, Deutschland brauche eine starke Einheitspartei, die die „Volksgemeinschaft“ insgesamt verkörpert. 46 Prozent sehen die DDR nicht als Unrechtstaat. 18 Prozent sind sogar der Ansicht, die Deutschen seien anderen Völkern von Natur aus überlegen.

Wäre nun Landtagswahl und nicht erst 2019, die Koalition aus CDU und SPD gäbe es nicht wieder. Die CDU verlöre und käme nur noch auf 35 Prozent, die SPD verharrte bei 12 Prozent, die AfD aber würde von zehn auf 25 Prozent hochschnellen, die Linken bei 16, die Grünen bei sieben Prozent landen. Ein „deutliches Signal“, kommentierte Ministerpräsident Stanislaw Tillich die Werte. „Die AfD sammelt alles das, was an Unzufriedenheit ist, zusammen", sagte er im MDR.

