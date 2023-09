Berlin -Rund eine Woche ist es her, dass Justizminister Heiko Maas (SPD) seinen langerwarteten Gesetzesentwurf vorstellte, der künftig Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken wirksamer bekämpfen soll. Seitdem reißt die Kritik an dem Entwurf nicht ab.



Im Kern geht es um zwei strittige Punkte: Betreiber sollen künftig offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen oder sperren, sieben Tage haben sie Zeit, wenn es sich um Inhalte handelt, bei denen die Rechtslage nicht eindeutig ist. Zum Zweiten drohen den Unternehmen empfindliche Geldbußen von bis zu 50 Millionen Euro, wenn sie den Pflichten nicht nachkommen.



Vorwurf: Pflichten sind „unrealistisch“

Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) glaubt, dass das Ministerium sich mit diesem Gesetz seiner originären Pflicht entledige. Die Fristen seien „unrealistisch“, dies führe auch wegen der hohen Bußgelder im Zweifel dazu, dass Beiträge eher gelöscht würden, so Rohleder. Er spricht sogar von einer Löschorgie. Auch der Internetverband Eco nannte die 24-Stunden-Frist „realitätsfern“, dies würde eine wahllose Löschkultur fördern. Der Deutsche Richterbund bemängelte, die Vorschläge griffen zu kurz.



Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, sagte zwar, dass „klar und konsequent sanktionierte Gesetzesregeln für besseres Melde-und Löschverfahren längst überfällig gewesen seien, er monierte jedoch, dass man dazu auch besser ausgestattete und qualifizierte Strafverfolgungsbehörden bräuchte.



Vorsichtig reagierte nun die Union mit Kritik. Schließlich war es auch Unions-Fraktionschef Volker Kauder, der Maas zuletzt aufgefordert hatte, endlich einen Entwurf vorzulegen. Die rechtspolitische Sprecherin der Fraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker, bezog sich daher in ihrer Kritik auf die Einschätzung des Richterbundes. „Verbesserungswürdig – so kann man das Urteil des Deutschen Richterbundes über den Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Hate Speech und Fake News zusammenfassen“, sagte sie. Man müsse diese Kritik aufzunehmen. Die appellierte auch daran, dass die Opfer durch das Strafrecht besser geschützt werden müssten.



Task Force gegen Hasskriminalität im Netz

Maas hatte vor einem Jahr eine Task Force gegen Hasskriminalität im Netz ins Leben gerufen. „Wir sind mit diesem Gesetz nicht von heute auf morgen in die Arena gesprungen“, sagte der Justizminister am Dienstagabend bei einer Diskussionsrunde im Ministerium. Fast 14 Monate habe man das jetzt beobachtet, am Schluss habe man durch eine Studie festgestellt, dass das nichts gebracht habe. „Es ist eher schlechter geworden“, rechtfertigte sich Maas. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass Facebook gerade mal 39 Prozent der Inhalte löscht, die Nutzer gemeldet hatten. Bei Twitter ist es lediglich ein Prozent.



Er sei dafür kritisiert worden, dass er so lange gewartet und so lange mit den Plattformbetreibern geredet habe. Nun sei man aber an einem Punkt, wo man den Unternehmen eben empfindliche Geldbußen androhen müsse, sagte Maas.

Wie schwer es in der Praxis tatsächlich ist, strafrechtlich relevante Inhalte bei Facebook löschen zu lassen, weiß der Würzburger Anwalt Chan-jo Jun. Er vertritt den syrischen Flüchtling Anas Modamani, der erfolglos gegen Facebook klagte, weil er Opfer von Diffamierung und Verleumdung geworden war. Noch immer kursieren gefälschte Fotos von Modamani im Netz, die ihn mit Straftaten in Verbindung bringen, die er nie begangen hat. „Ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert, das Bild wird wohl erst entfernt werden, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Ich bin froh, dass wir hier angelangt sind“, sagte Jun am Dienstag. „Ein mutiger Schritt.“



Legale Inhalte in Gefahr?

Doch auch Jun erkennt gute und schlechte Aspekte an dem Entwurf. „Zunächst müssen wir aber feststellen, dass es die schlechteste Option ist, nichts zu tun“, sagte Jun am Rande der Veranstaltung. Berechtigt sei aber der Einwand, dass Facebook jetzt aus Angst vor den Geldbußen auch legale Inhalte löschen könne. „Facebook bekommt jetzt aber keinen neuen Auftrag, denn schon jetzt entscheidet das Unternehmen, was gelöscht wird und was nicht. Nur: Facebook macht das schlecht“, betonte der Anwalt. Trotzdem glaube er nicht, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr sei, nur weil jemand angehalten werde, das Gesetz zu beachten. Facebook liege nichts daran, möglichst viel zu löschen. Das Gegenteil sei der Fall.