Berlin -Die beiden Kandidatinnen für den SPD-Vorsitz, Andrea Nahles und Simone Lange, können beim Sonderparteitag in Wiesbaden am Sonntag wohl in einem Rededuell um Zustimmung für sich werben. „Ich glaube, dass sich beide 30 Minuten vorstellen können“, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil am Mittwoch in Berlin. Das werde am Samstag bei den Gremiensitzungen entschieden.

Zuvor hatte die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange einen unfairen Umgang mit ihr beklagt und gleichberechtigte Redezeit eingefordert. Sie wirft Nahles zu wenig Basisnähe vor und will anders als Nahles das Hartz-IV-System abschaffen. Die 600 Delegierten sollen auch Fragen an beide stellen können.

Nahles war vom SPD-Vorstand einstimmig nominiert worden

„Andrea Nahles hat meine deutliche Unterstützung“, sagte Klingbeil. In Parteikreisen wird auf ein Ergebnis von 75 Prozent plus X gehofft. Nahles war vom SPD-Vorstand einstimmig nominiert worden - Lange bekam bei einer Deutschlandtour aber viel Zustimmung an der Basis, die derzeit rund 457 000 Mitglieder hat.

Simone Lange bei einem Interview.

Bisher gab es nur beim Parteitag 1995 in Mannheim eine Kampfkandidatur, als Oskar Lafontaine den Vorsitzenden Rudolf Scharping stürzen konnte - begeistert unterstützt von der damaligen Jusos-Vorsitzenden Andrea Nahles.

Vor der Wahl wird noch der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz reden, der in der erneuten großen Koalition Finanzminister und Vizekanzler ist. Der Sonderparteitag in Wiesbaden ist durch den Rücktritt von Martin Schulz notwendig geworden. Es wird nach Angaben von Klingbeil gerechnet, dass Schulz beim Parteitag in Wiesbaden ebenfalls vor Ort ist und auch das Wort ergreifen wird.

Schulz gibt bewusst keine Interviews

Spannend dürfte dann werden, wie Schulz auf das Bremsen in der großen Koalition in Sachen Europa auf die Reformvorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagieren wird. Schulz, der vor dem unglücklichen Kapitel in Berlin Präsident des Europaparlaments war, gibt bewusst keine Interviews bis zum Parteitag. Zuletzt hatte sich auf SPD-Seite gerade Finanzminister Scholz skeptisch zur raschen Umsetzung einiger Europa-Pläne gezeigt.

Unklar ist bisher, ob die von Schulz in den Koalitionsverhandlungen mit der Union forcierte Einführung eines europäischen Finanzministers, einer Bankenunion und eines gemeinsamen Haushalts der Euro-Zone noch oberste Priorität genießt. Schulz hatte durchgesetzt, dass erstmals das Thema Europa das erste Kapitel des Koalitionsvertrags bildete - von einem neuen „Aufbruch für Europa“ ist auf dem Papier die Rede. (dpa)

