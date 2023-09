Straßburg -Ein französisches Kampfflugzeug ist in der Nähe der Schweizer Grenze vom Radar verschwunden. Die Mirage 2000D war am Mittwochmittag mit zwei Besatzungsmitgliedern – einem Mann und einer Frau – vom Militärflughafen Nancy-Ochey rund hundert Kilometer südwestlich von Saarbrücken gestartet, wie die Präfektur des Verwaltungsbezirks Doubs mitteilte. Die Behörden lösten Alarm wegen eines möglichen Absturzes aus. Nach Angaben der französischen Zeitung „Dernières Nouvelles d'Alsace“ verschwand das Flugzeug, als es zwischen dem Fluss Doubs und dem Jura-Gebirgszug unterwegs war. Am Nachmittag fanden Suchmannschaften erste Trümmer und einen Fallschirm. (afp)