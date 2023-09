Passagiere von Ryanair können sich offenbar auf niedrigere Flugpreise freuen. Der durchschnittliche Ticketpreis werde bis zum Spätsommer voraussichtlich um bis zu acht Prozent zurückgehen, erklärte Konzernchef Michael O'Leary.

Starkes Sommergeschäft

Von April bis Ende Juni war der Preis noch um ein Prozent gestiegen. Europas größter Billigflieger hat dank eines starken Sommergeschäfts und eines späten Termins des reisestarken Osterwochenendes ein glänzendes erstes Quartal hingelegt: Der Umsatz legte dank stark gestiegener Passagierzahlen um 13 Prozent auf 1,91 Milliarden Euro zu.

Ryanair wegen Billigpreis-Politik in der Kritik

Ryanair stand in der Vergangenheit oftmals wegen seiner Billigpreis-Linie in der Kritik: Piloten und Co-Piloten werden vorwiegend in einer Art Scheinselbstständigkeits-Verhältnis beschäftigt. Viele verdienen weniger als das Personal der Konkurrenz. Deshalb wird Ryanair wird auch Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen. Firmensprecher Robin Kiely sagte dazu im „Express“: „Ryanair verhält sich ganz und gar mit der europäischen Gesetzgebung konform. Unsere Piloten sind entweder direkt bei uns oder über das Contractor-Modell angestellt - so, wie es viele weitere Fluggesellschaften ebenfalls handhaben.“

Das sollten Sie bei der Reise mit Billigfliegern beachten

Billigflieger locken oftmals mit günstigen Flugpreisen, schlagen dann aber bei Extrakosten ordentlich drauf. Was Sie dabei beachten sollten, lesen Sie hier.

(dpa/red)

