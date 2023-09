Berlin -Am 12. Februar 2017 wird voraussichtlich ein neuer Bundespräsident gewählt. Alles andere als leicht wird dabei die Suche nach einem passenden Amtsnachfolger. Es folgen die aussichtreichsten Politiker auf das Amt des Bundespräsident.

Norbert Lammert

Bundestagspräsident Norbert Lammert gehört zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf das Amt. dpa

(CDU), 67, ist naheliegendster Unionskandidat. Seit 2005 Bundestagspräsident würde das Amt angemessen ausfüllen: Er hat Sprachgewalt, (Wort)Witz, intellektuelle Schärfe und bewährte sich trotz CDU-Parteibuch als unabhängiger Kopf. Zugleich gilt er als eitel, ist in der SPD fast schon verhasst. Als purer Parteikandidat bekäme er kaum Stimmen aus anderen Parteien – was riskant wäre. Das gilt noch mehr für Finanzminister Wolfgang Schäuble, der eine große CDU-Autorität ist, aber als Typ noch knorriger und als aktiver Minister bei der SPD aus Prinzip durchfiele.

Gerda Hasselfeldt

(CSU), 65: In Berlin kursiert die Meldung, Merkel wolle zwecks Versöhnung der Partei einen eigenen Unions- und keinen Lager-Kandidaten aufstellen. Dafür wäre die schon 2010 genannte Ursula von der Leyen ungeeignet: in der Union hat sie nicht viele Fans, wäre eine Variation des Modell Merkel, gilt zudem als Kanzlerreserve. Anders CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt: Sie würde CDU und CSU einen, gilt als nahbar, verbindlich und loyal – vor allem gegenüber Merkel. Als erste Frau im Amt könnte sie auf rot-grüne Stimmen hoffen.

Frank-Walter Steinmeier

Fraglich ist ob Außenminister Frank Walter Steinmeier eine Kandidatur und damit seine Beliebtheit riskiert. dpa

(SPD), 60: Der beliebteste und wohl auch geeignetste Sozialdemokrat wird oft genannt, hätte aber kein Interesse an einer aussichtslosen Kampfkandidatur, die sein Image als populärer, geachteter Außenminister ankratzt. Als aktiver Minister wäre er für die vielen Unions-Wahlleute unwählbar, ebenso für die Linke. Zudem ist offen, wer 2017 Kanzlerkandidat wird. Wenn schon symbolische Parteisoldaten-Kandidatur, dann eher mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, 60: Der könnte so zumindest seine Bekanntheit im Volk steigern.

Annegret Kramp-Karrenbauer

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). dpa

(CDU), 53: Die CDU-Ministerpräsidentin des Saarland wird in der Partei als kommende Politikerin gehandelt – was auch gegen eine Kandidatur spricht. Doch der Wille, eine Frau zu wählen, ist groß – und „AKK“ wäre als überraschendere, weniger parteitaktische Wahl leichter SPD und Grünen zu vermitteln. Die schätzen sie, weil sie als linker und pragmatischer gilt als etwa Volker Bouffier aus Hessen, der zwar als schwarz-grüner Regierungschef ein Signal an die Grünen wäre, aber als charismafrei und bis 2014 als rechter CDU-Flügel galt.

Winfried Kretschmann

Der grüne Ministerpräsident erfreut sich nicht nur in Baden-Württemberg großer Beliebtheit. dpa

(Grüne), 68: Der Ministerpräsident Baden-Württembergs zählt zu den beliebtesten Politikern Deutschlands, sein modern konservativer Habitus würde zum Bundespräsidenten passen – und die Österreicher haben es ja gerade vorgemacht. Will die CDU ein schwarz-grünes Signal für 2017, gäbe es kein Besseres. Die CSU, in Angst vor dem Linksruck der Union, würde fremdeln – ihr Chef Seehofer kann aber bestens mit Kretschmann, und in Stuttgart hätte die CDU ohne Kretschmann wieder Chancen auf die Macht. SPD und Linke wären draußen, aber auch nicht nötig.

Jutta Allmendinger

(SPD): Stellt die Union einen Parteisoldaten auf, hätte die SPD nur Chancen mit Kandidaten, die Grüne und Linke ansprechen – da wäre die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin eine gute Wahl: Jutta Allmendinger ist zwar SPD-Mitglied, aber in keinem Parteiamt. Der Name der gebürtigen Mannheimerin taucht in sozialdemokratischen Kreisen immer mal auf, wenn Repräsentanten gesucht werden, weil die Soziologin über die Politik hinaus renommiert ist und als kluge Analystin von Bereichen wie Bildung, Wohlfahrtsstaat und Armut gilt.

Navid Kermani

Friedenspreisträger Navid Kermani. dpa

(parteilos), 49: Kein Parteikandidat wäre der in Siegen (NRW) geborene Sohn iranischer Eltern, der als Schriftsteller und Orientalist populär und preisgekrönt ist. Seine Rede zur Feierstunde „65 Jahre Grundgesetz“, 2014 im Bundestag, gilt als Sternstunde: Er kritisierte die Asylpolitik der Bundesrepublik, lobt aber ihre Versöhnungs- und Integrationsleistung nach 1945, endete mit „Danke, Deutschland!“ SPD, Grünen und Linken dürfte es schwer fallen, den Kölner nicht zu wählen. Für die Union wäre er zu links – und wegen seines muslimischen Glaubens unwählbar.

Die Überraschung

Längst sind die Mehrheiten zu unklar, als dass die dominante Partei stets gewinnt. Zudem zeigte schon die schwarz-gelbe Nominierung Horst Köhlers 2004, dass man mit Unbekannten rechnen muss. Hinzu kommen Namen wie der der Ex-Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche, Margot Käßmann, 58, oder von Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle, 52, die schnell kursieren – derzeit aber zu SPD-nah sind. Klar ist seit Gaucks Aufstellung durch Rot-Grün 2010 und seiner lagerübergreifenden Wahl 2012: Auch überraschende Kandidaten können aussichtsreich sein.

