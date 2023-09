Los Angeles -Dieses Kunstwerk dürfte Kanye West gefallen: Auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles hat der umstrittene Künstler „Plastic Jesus“ eine lebensgroße Skulptur des US-Rappers installiert, die Kanye West als gekreuzigten Jesus darstellt – mit Dornenkrone und Nägeln in den Händen.

In einem Interview mit dem „Hollywoodreporter“ erklärt „Plastic Jesus“ die Botschaft hinter seiner bizarren Kanye-West-Jesusfigur: „Er ist ein Genie, aber er ist kein Gott. Und trotzdem wird er so dargestellt; bis es einen Knick in seiner Karriere gibt – dann kreuzigen wir ihn.“

Kanye West wurde in der jüngsten Vergangenheit von zahlreichen Twitter-Usern unter anderem für seine Unterstützung des US-Präsidenten Donald Trump kritisiert. Dabei dürfe allerdings nicht außer acht gelassen werden, dass auch große Idole nicht frei von Fehlern sind – wenngleich sie von Medien und der Gesellschaft nicht selten zu makellosen Göttern hochstilisiert werden. (def)