Berlin -Es lief gerade bestens für Sigmar Gabriel. Der SPD-Vorsitzende hatte standhaft an seinem Parteigenossen, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, als Kandidaten für die Nachfolge des freiwillig scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck festgehalten. Die Unionschefs Merkel und Seehofer hatten schließlich zugestimmt.

Und dann hatte Gabriel sich sogar mit Triumphgeheul so diszipliniert zurückgehalten, dass seiner strategischen Leistung von allen Seiten Respekt gezollt wurde. Was dem Ganzen die Krone aufsetzte: Durch Steinmeiers Kür wird schlagartig ein zentrales Regierungsamt in Berlin frei – und damit ein Posten für den derzeitigen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Weil dessen Amtszeit in Brüssel im Januar endet, war er so besorgt um seine politische Zukunft, dass er seinen Wechsel nach Berlin betrieb – gerüchteweise am liebsten als Kanzlerkandidat der SPD. Das hätte Gabriels Schachzug, ihn zum Außenminister zu machen, erübrigt. Dachte man.

Merkel äußert sich wohl am Sonntag

Für diesen Sonntag wird nun erwartet, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ihrerseits endlich dazu erklären wird, ob sie erneut als CDU-Kandidatin für das Amt antritt. Es hätte die perfekte Gelegenheit für Sigmar Gabriel sein können, sich ebenfalls zu bekennen: Ich nehme die Herausforderung an – und fordere Merkel heraus. Ursprünglich wollte Gabriel in seiner Rolle als Parteichef darüber zwar erst Anfang nächsten Jahres entscheiden. Aber warum noch warten?

Doch nun reicht schon eine Zeitungsmeldung, um die gute Stimmung in der SPD wieder in Nervosität kippen zu lassen. Die Frankfurter Allgemeine berichtete an diesem Freitag, dass Martin Schulz Druck auf Gabriel ausübe: Er wolle nur dann als Außenminister in die Bundesregierung wechseln, wenn er die Kanzlerkandidatur außerdem übertragen bekomme. Noch am Abend vor Erscheinen des Blattes dementieren sowohl die SPD-Bundeszentrale, als auch ein Sprecher von Martin Schulz die Geschichte überdeutlich: „Völliger Blödsinn“ sei das.

Schulz würde sein Blatt überreizen

Tatsächlich würde Schulz wohl sein Blatt überreizen, würde er Gabriel tatsächlich so erpressen wollen. Einen anderen Interessenten fürs Außenamt fände der sicherlich. Und warum sollte Schulz sich mit zwei neuen Posten doppelt belasten, wenn sein Wechsel in die deutsche Politik und vor allem Öffentlichkeit längst geregelt ist? Denn dass Gabriel ihn wie erwartet dem Auswärtigen Amt als Steinmeiers Nachfolger angeboten hat, wird auch gemeldet. Zudem ist inzwischen nicht einmal mehr ausgemacht, dass Martin Schulz nicht Chancen auf die Wiederwahl zum EU-Parlamentspräsidenten hat. So zeigt die Aufregung vor allem eins: Der Druck auf Gabriel, Farbe zu bekennen, wird ab sofort weiter steigen.

Dafür wird schon allein Angela Merkel sorgen: Nicht nur, weil der scheidende US-Präsident Barack Obama bei seinem Berlin-Besuch gerade wieder und wieder in den höchsten Tönen öffentlich lobte. Es gibt auch keine Konkurrenz um die Kanzlerkandidatur in ihrer Partei, nach dem heftigen Streit um ihre Flüchtlingspolitik will sie inzwischen auch die CSU wieder unterstützen – und aus dem Rest der westlichen Welt kommen regelrechte Aufforderungen, sie möge im Dienste der internationalen Stabilität doch weitermachen. Inzwischen rechnet man im Hauptstadtbetrieb und in der Union fest damit, dass Merkel an diesem Sonntagabend ihre erneute Bereitschaft zur Kandidatur verkündet.

Parteigremien müssen Bescheid wissen

Zuvor tagen nämlich vom Sonntagmittag an in Berlin zunächst das Partei-Präsidium und dann der Bundesvorstand der Partei, um den kommenden Bundesparteitag vorzubereiten: In der ersten Dezemberwoche will die CDU in Essen einerseits den Bundestagswahlkampf 2017 inhaltlich vorbereiten – und andererseits ihre Führung wählen, oder eben: wiederwählen. Beides lässt sich nicht regeln, wenn Merkel sich nicht erklärt.

Bisher hieß es von ihr stur, sie werde das „zum gegeben Zeitpunkt“ tun. Der ist nun erreicht: Vor dem Parteitag müssen es die Parteigremien wissen, und wenn die es wissen, erfahren es die Medien. Von der Pressekonferenz am Sonntagabend wird also nichts weniger erwartet als Merkels klare Ansage: Ich trete erneut an. Gegenkandidaten sind nicht zu erwarten: innerhalb der Union wohl gar nicht – und wann die SPD sprechfähig ist, wird sich nun zeigen müssen.

