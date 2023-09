Die Schauspielerin Karin Dor ist gestorben. Das teilte die Komödie im Bayerischen Hof in München am Mittwochabend mit. International bekannt wurde Dor durch den James-Bond-Film „Man lebt nur zweimal“ und Alfred Hitchcocks Streifen „Topas“.

Karin Dor an der Seite von Pierre Brice in Winnetou II 1964. imago/united archives

Dor wurde 1936 als Kätherose Derr in Wiesbaden geboren. Ihre erste kleine Filmrolle bekam sie 1954 in „Rosen-Resli“. Sie spielte ferner in mehreren Edgar-Wallace- und Karl-May-Verfilmungen. In den 70er Jahren feierte sie Erfolge an Boulevard-Theatern in Köln, Bad Godesberg und Hamburg.



Karin Dor spielte mit Katja Riemann

Ihre Scheidung von Harald Reinl - Regisseur der Winnetou-Filme - sowie eine Krebserkrankung warfen Dor zurück. Im US-Fernsehen sah man sie dann 1970 in der Krimi-Serie „Der Chef“.



Zuletzt wirkte sie in zwei Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen in den Jahren 1997 und 2000 mit. Im Drama „Ich bin die Andere“ von 2006 spielte sie eine alkoholkranke Mutter, deren Tochter (Katja Riemann) unter einer Persönlichkeitsspaltung leidet. (dpa, afp)