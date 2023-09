Paris -Nach dem Raubüberfall auf Kim Kardashian in Paris hat Modedesigner Karl Lagerfeld das US-Starlet dafür kritisiert, derart leichtsinnig mit ihrem Schmuck zu protzen. „Man kann nicht seinen Reichtum so zur Schau stellen und sich dann wundern, wenn andere etwas davon abhaben wollen“, sagte Lagerfeld am Dienstag vor Journalisten nach seiner Modenschau im Grand Palais in Paris.



Noch am Montag hatte er im Internet eine Botschaft an Kardashian geschickt, nachdem diese in der Nacht zum Montag in einer Luxusresidenz in der Innenstadt überfallen und ausgeraubt worden war. „Liebste Kim, wir sind alle bei dir“, hieß es auf einem handgeschriebenen Schild, das Lagerfeld im Instagram-Profil des „V Magazine“ in die Kamera hielt.



Doch nun kritisierte er die 35-Jährige für ihren Leichtsinn: „Wenn man so berühmt ist und seinen Schmuck im Internet zeigt, geht man in Hotels, in denen sich niemand den Zimmern nähern kann“, sagte der deutsche Modeschöpfer. Den Raubüberfall auf den Promi bezeichnete er außerdem als „sehr schlecht für das Image von Paris“.

Kardashian gilt als Profi der medialen Inszenierung. Sie zählt über 48 Millionen Follower auf Twitter und mehr als 84 Millionen Anhänger auf Instagram, wo sie regelmäßig Fotos von sich und ihrer Familie veröffentlicht. Erst in der vergangenen Woche zeigte sie ein Bild mit einem vier Millionen Euro teuren Diamantring - dieser wurde nach Angaben der Polizei nun gemeinsam mit weiterem Schmuck gestohlen. (afp)

