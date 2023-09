Frankfurt a. M. -Es ist so wie früher: Bei Karstadt und Kaufhof haben sich in den vergangenen Tagen an den Kassen wieder lange Schlangen gebildet. Das Weihnachtsgeschäft läuft auch in den großen Warenhäusern so gut wie schon lange nicht mehr. Erleben wir gerade die Wiedergeburt einer vielfach totgesagten Variante des Handels? „Bei Warenhäusern können wir erstmals seit Jahren sehr positive und ermutigende Entwicklungen sehen“, sagt Marco Atzberger vom Kölner Forschungs- und Beratungsinstitut EHI.

In der Branche ist allenthalben von der Karstadt-Überraschung die Rede. Das deutlichste Zeichen: Nach mehr als einem Jahrzehnt Dauerkrise mit vielen Entbehrungen für die Beschäftigten hat das Management jüngst mit der Gewerkschaft Verdi eine Standort- und Beschäftigungsgarantie für die übrig gebliebenen 78 Häuser beschlossen.



Karstadt-Chef verspricht Investitionen

Die 15000 Beschäftigten erhalten auch wieder Weihnachtsgeld. Verdi-Verhandlungsführer Bernhard Schiederig spricht von einem großen Erfolg. Stefanie Nutzenberger vom Bundesvorstand der Gewerkschaft hält es nun für dringlich, „aktiv die Zukunft des Warenhauses zu gestalten“. Investitionen und ausreichend Personal brauche es dazu. Karstadt-Chef Stephan Fanderl versichert, genau dies anzugehen. Im zurückliegenden Geschäftsjahr (per Ende September) seien sämtliche zur Verfügung stehenden Barmittel – rund 50 Millionen Euro - wieder investiert worden. In der neuen Periode werde es noch deutlich mehr sein, sagte ein in einem Interview. Fanderl will mit seinem Unternehmen im neuen Jahr erstmals geraumer Zeit einen zweistelligen Millionenbetrag als Gewinn ausweisen.

Dabei hatten noch vor Jahresfrist viele Branchenkenner schon das Totenglöckchen geläutert, weil sie keine Perspektiven mehr für die Warenhauskette sahen. Die Sortimente stimmten nicht. Kundenzahl und Umsatz gingen kontinuierlich zurück. Viele Häuser litten unter einem Sanierungsstau, der für die gesamte Gruppe auf mindestens eine halbe Milliarde Euro taxiert wurde. In der Führungsetage gaben sich die Manager die Klinke in die Hand.



Die Fassade eines Karstadt-Hauses. (Symbolbild) Reuters

„Der hat echte Kärrnerarbeit geleistet“

Als dann vor rund zwei Jahren der schillernde österreichische Geschäftsmann René Benko das Unternehmen übernahm, war für viele Experten klar, dass es nun ans Ausweiden des Unternehmens geht – da der Immobilienkaufmann Benko lediglich an der Verwertung der Gebäude interessiert sei. Es kam anders. Benko machte Fanderl zum Karstadt-Chef. „Der hat echte Kärrnerarbeit geleistet“, sagt ein Insider.

Nicht ganz so dramatisch lief es beim ewigen Rivalen Kaufhof. Aber der Handelsriese Metro hatte schon lange das Interesse an der Warenhaus-Tochter verloren und suchte lange nach einem Käufer. Der wurde Mitte 2015 mit dem kanadischen Einzelhandelskonzern Hudson’s Bay gefunden. Die Manager aus Übersee wollen Kaufhof zum Brückenkopf für ihre Expansion in Europa machen. In den nächsten fünf bis sieben Jahren soll eine Milliarde Euro in den Umbau der 120 Waren- und Sporthäuser gesteckt werden.

Rekordwerte im Weihnachtsgeschäft erwartet

Einzelhandelsforscher Atzberger ist von dem Comeback nur wenig überrascht: „Ein maßgeblicher Grund dafür ist, dass bei den großen Warenhauskonzernen nun Manager am Werk sind, die Verständnis und Engagement für den Handel zeigen und die wissen, dass Kundennähe der entscheidende Faktor ist.“ Aktuell kommt hinzu, dass im diesjährigen Weihnachtsgeschäft die Kauflaune der Kunden so gut wie seit langer Zeit nicht mehr ist. Marktforscher und Manager erwarten neue Rekordwerte. Der EHI-Experte sieht aber auch längerfristige Tendenzen: „Warenhäuser profitieren davon, dass das Wohnen in der Stadt wieder attraktiv geworden. Das bringt ganz einfach mehr Kundenfrequenz.“



In Metropolen kommt hinzu, dass Vorzeigewarenhäuser wie das KaDeWe in Berlin massiv von Städtereisen profitieren. Etwa ein Drittel des Umsatzes sollen Touristen mittlerweile beisteuern. Und das große Kaufhofhaus an der Frankfurter Zeil ist ein beliebtes Ziel für Chinesen auf Deutschlandtour – vor allem auf Haushaltswaren haben sie es abgesehen. Dieses Phänomen deutet auf das, was mehr denn je zählt: „Das wichtigste Erfolgsrezept ist, bei den Sortimenten verschiedene Bausteine intelligent zusammen zu stellen – je nach Kundenstruktur“, erläutert Atzberger. Insbesondere bei Karstadt wurde zu lange dies vernachlässigt.



Zu lange klebte das Management an der Idee des Standardsortiments – ein Konzept der 50er und 60er Jahre. Heute machen intelligente IT-Systeme hochaufgelöste Analysen von Daten möglich. Damit, so Atzberger, lasse sich mit großer Genauigkeit ermitteln, wie die Bedürfnisse von Bestandskunden und von potenziellen Kunden gelagert seien, um danach die Sortimente auszurichten.

Perspektive bleibt problematisch

Stehen die Warenhäuser also vor einer neuen Blüte? Ganz so rosig sieht es dann doch nicht aus. Die größten Konkurrenten sind die neuen innerstädtischen Einkaufszentren und auch deren Betreiber analysieren die Nachfragepotenziale. Thomas Harms vom Beratungsunternehmen EY ist davon überzeugt, dass Warenhäuser zwar nicht gänzlich verschwinden. „Aber trotz partieller, aktueller Erfolge gibt es für sie kaum noch Wachstumsperspektiven.“ Sie hätten einst durch Vielfalt und Preistransparenz überzeugt und damit die Versorgung mit vielen notwendigen Gütern gewährleistet. „Diese Funktionen kann heute der Onlinehandel besser erfüllen“, so Harms.



Zudem ist der Einzelhandelsexperte davon überzeugt, dass Warenhäuser gleich in mehreren Dilemmata stecken. So könnten sie nicht die Ansprüche der Kunden erfüllen, wenn es um Produkte geht, zu denen eine große Affinität haben – etwa bei Luxusgütern. Dafür müssten nämlich emotionale Erlebnisse inszeniert werden: durch die anspruchsvolle Ausstattung der Verkaufsräume, aber auch durch eine hohe Kompetenz der Verkäufer.



Ferner werde das Geschäft mit dem Kernsortiment Bekleidung zunehmend komplizierter. Die großen Ketten könnten schneller auf neue Trends reagieren und günstigere Preise offerieren. Gemeint sind Klamottenhändler wie H&M oder Zara, die sich immer stärker in Innenstädten breit machen. Viele Experten sind sich einig, dass Kaufhäuser insbesondere abseits der großen Metropolen zunehmend unter Druck kommen. „Und dann stellt sich verschärft die Frage, ob nicht andere Nutzungen für die Immobilien, die sich meist in guten bis sehr guten Lagen befinden, lukrativer sind“, so Harms . Benko könnte sein spezielles Know-how dann ausspielen.

