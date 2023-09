Berlin -Die USA sind aus dem Iran-Abkommen ausgestiegen. Macht das die Welt unsicherer? Patrick Keller ist Koordinator der Außen- und Sicherheitspolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Seine Schwerpunkthemen sind die Nato und die Sicherheitspolitik sowie die USA und die transatlantischen Beziehungen. Im Interview spricht er über das Abkommen und die Konsequenzen des USA-Rückzugs.

Herr Keller, was bedeutet der Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen?

Patrick Keller: Grundsätzlich bedeutet es, dass sich die USA aus einem gemeinsamen Abkommen verabschiedet haben, das auch im UNO-Sicherheitsrat bestätigt worden ist. Nach Auffassung aller anderen Parteien hat es dazu beigetragen, die Region, wenn nicht sogar die Welt, sicherer zu machen. Es hat das iranische Atomprogramm verzögert und Kontrollen im Iran zugelassen, die es so vorher nicht gab. Das angekündigte Sanktionsregime birgt großes Potential für Spannungen zwischen den transatlantischen Partnern.

Welche internationalen Verwerfungen können drohen?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Konfliktpotential liegt zunächst auf politischer Ebene. Wenn die USA nun Unternehmen mit Sanktionen belegen, die mit dem Iran Handel betreiben, ist das ein Problem. Das könnte auch Folgen für deutsche Unternehmen haben, die mit dem Iran ganz legitim Handel betreiben. Deutsche oder auch europäische Unternehmen könnten dann wiederrum Sanktionen gegen amerikanische Unternehmen verhängen.

Wie groß ist die Gefahr eines militärischen Konflikts?

Die Bedrohung ist da, denn der Iran hat sich über Jahrzehnte hinweg nicht als konstruktiver Akteur in der Region erwiesen. Bevor es zu dem Abkommen kam, hat der Iran versucht, sich im Geheimen und entgegen seiner Verpflichtungen und des internationalen Rechts eine nukleare Kapazität zu verschaffen, einschließlich Raketen und Trägersystemen, die die atomare Gefahr in die Welt tragen könnten. Das ist eine akute und fundamentale Bedrohung. Trotz der Schwächen war das Abkommen ein Beitrag zur Stabilisierung der Lage in der Region. Das bröckelt nun. Und damit verschärft es in jedem Fall auch die Gefahr einer militärischen Eskalation.

Was heißt das konkret?

Es ist denkbar, dass Israel oder die USA sich irgendwann entscheiden, dem Iran mehr entgegenzusetzen als bislang.

War das Trumps verheerendste außenpolitische Entscheidung?

Ich bin vorsichtig mit Superlativen. Ich habe eine Grundsympathie für die Kritik der amerikanischen Regierung an dem Abkommen. Wir haben manchmal die Neigung, zu behaupten, wir hätten das Problem durch den Deal gelöst. Das haben wir definitiv nicht. Der Vertrag hat sich mit vielen Problemen, die der Iran in der Region verursacht, nie beschäftigt - zum Beispiel die Unterstützung des internationalen Terrorismus oder mit dem Raketenprogramm. Das Abkommen gibt dem Iran viel Zuckerbrot und hat dem Westen gleichzeitig die Peitsche aus der Hand genommen. Selbst die größten Fans dieses Abkommens müssen zugestehen, dass dieses Grundproblem durch das Abkommen nicht gelöst, sondern nur in die Zukunft vertagt wurde. Dennoch ist es ein großer Fehler, das Abkommen zu kündigen. Es ist hochproblematisch.

Kann der Iran gestärkt aus dieser Situation gehen?

Wenn der Deal nicht mehr gilt, ist der Iran frei, sich wieder so zu verhalten, wie er es vorher getan hat. Auch aus einer gestärkten Position heraus, weil er in den Jahren des Abkommens Handel betreiben und Einnahmen erzielen konnte. Deshalb ist Trump auch der Meinung, dass dieser Deal schlecht sei. Er nützt dem Iran mehr, als denjenigen, die Frieden wollen.

Kann das Abkommen nicht auch ohne die USA bestehen bleiben?

Ja. Nur weil sich eine Partei aus dem Vertrag verabschiedet, ist der Geist des Vertrags nicht hinfällig. Das ist die Position der Bundesregierung und auch der anderen Staaten. Sie wollen weitermachen wie bisher und erklären, dass das Abkommen für sie unvermindert gilt.

Und wenn der Iran aussteigt?

Es wäre aber denkbar, dass die iranische Regierung der Meinung ist, dass sie sich unter diesen Umständen nicht mehr an das Abkommen halten werden. Das könnte bedeuten, dass den Inspekteuren der internationalen Atomenergiebehörde der Zugang verwehrt wird. Das schafft Unsicherheiten, weil man mit Blick auf das Atomprogramm nicht mehr weiß, was der Iran in seinem Land treibt. Da sind die Konflikte in alle Richtungen offen.

Aber der iranische Präsident Hassan Rouhani hat erklärt, dass er am Abkommen festhalten will.

Das kann sich aber ändern, weil die USA noch nicht spezifiziert haben, welche Sanktionen wann und wie greifen werden.

Was bedeutet so ein Bruch auch langfristig für andere Länder, die Verträge mit den USA eingehen?

Verträge sind einzuhalten, insbesondere, wenn sie auf einem so hohen Niveau ausgehandelt worden sind. Der Abbruch führt zu einem enormen Glaubwürdigkeitsschaden. Nach allem, was wir belegen können, hat sich der Iran an das Abkommen gehalten. Es gibt keinen Grund dort auszusteigen.